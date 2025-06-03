STARSHIP娛樂新男團「IDID」還未出道成員就缺一！朴俊奐因謠言而飽受煎熬，最終決定退出組合

以男團「IDID」即將出道的朴俊奐因捲入私生活爭議，最終退出組合。

2日，STARSHIP娛樂表示：「最近網路上流傳的有關朴俊奐的謠言完全不是事實，本公司通過全年級生活記錄簿及學校相關人士的陳述，明確確認朴俊奐是誠實、有責任感的學生。」

同時，還補充道：「在匿名開放聊天室等社區裡，僞裝成同學的帳號得到了確認。雖然掌握可以判斷爲冒充的客觀證據，但因爲毫無根據的謠言和惡意誹謗、持續的惡性留言，讓未成年朴俊奐正在承受著難以承受的精神痛苦，情況惡化到日常生活受到嚴重影響的程度。本人認真傳達了想要放棄組合活動的意向，因此決定尊重其意願，給予充分的休息時間。」



最後STARSHIP娛樂也承諾爲了讓朴俊奐恢復健康，重新開始向著自己新的夢想前進，今後也會毫不吝嗇地給予支援。接著還公開朴俊奐謠言散佈者A某的手寫反省書，反省書寫道：「散佈有關朴俊奐的虛假謠言，給朴俊奐及其家人、經紀公司及粉絲們帶來了嚴重的損失，對此深表歉意。」



另外「IDID」是STARSHIP娛樂通過《Debut's Plan》生存節目選出的8人組（金民財、張容熏、白峻赫、朴元彬、秋喻纂、鄭勢潣、朴俊奐、朴省炫）男團，他們原計劃今年下半年正式出道歌謠界，隨著朴俊奐的退出，也變成了7人組。



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