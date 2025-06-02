《玩什么好呢？》「珠珠」朴真珠&李美珠道别！开场很暴走，最后一刻仍忍不住伤感ㅠㅠ

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）「珠珠姐妹」朴真珠（朴昣奏）与李美珠22日最后一次录影，他们的最后一集已在31日播出，开场与结束成员间都忍不住伤感。

一开场刘在锡便叹气，几个人欲言又止，可能是气氛太尴尬，真珠搞笑喊「以后不会再见面了」各种「超直白」暴走，而美珠面对哥哥们的温度差特别难为情，几度忍不住发脾气XD。刘在锡笑笑说：「他们想做什么就让他们做吧！」节目组似乎也想犒赏珠珠，来场美食店企划，不过须在3小时内享用完毕，但任务成功的礼物是黄金！曾作为奖品却没人拿到的价值飙涨黄金米粒！



六人挑战任务，第一个美食店之前就先挑战了朴真珠几年来总是失败的多人跳绳，最后竟然成功跳了20下过关！在最后一次录影挑战成功，特别有意义，成员也相当感动。任务过程，六个人亦不时流露不舍，最感动的莫过於结尾……



六人压线挑战成功，一人能分一个黄金米粒，朱宇宰、李伊庚把自己的分给了真珠，刘在锡给了美珠，Haha见状也不能不分，和美珠两个人来回推拉了一阵XD。分完米粒后，成员们表情看起来都有些沉重，不过六个人还是笑著分别，节目回顾了珠珠精彩片段，加上两人留下的话语（即‎两人送咖啡车时留下的话），最后是六人深深拥抱彼此……



下集预告开场明显冷清了不少，剩下的在锡、Haha、伊庚、宇宰四人，在车子里无话可说相当安静，但为了做效果还是打起精神？当日珠珠特地送上咖啡车，应该给了四人很大的能量吧！往后《玩什么好呢？》会以此阵容持续下去，香港观众可於Viu收看完整节目。



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