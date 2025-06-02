金宇彬接棒金秀賢代言火鍋品牌，健康陽光形象獲好評

高級自助火鍋品牌「Shabu All Day」去年7月選定演員金秀賢作為品牌的首位廣告代言人，經歷私生活風波後與他解約，今日通過官網和SNS宣佈任命演員金宇彬為新的代言人，獲得一致好評。

今年3月起，隨著已故演員金賽綸家屬爆料，金秀賢與金賽綸之間的是非爭議甚囂塵上，雖然事實真相尚未有定論，但金秀賢的公眾形象已受到嚴重影響，之前代言的多個品牌逐漸進行切割動作。 Shabu All Day也立即與金秀賢解約，並刪除所有宣傳物料。



這期間苦了眾多加盟店主，因為店內裝潢和宣傳用品全部印刷了金秀賢的形象，就連餐墊紙也印著大大的金秀賢照片，部份店家只好臨時將餐墊紙翻轉過來使用。

隨著品牌方啟用金宇彬擔任新的代言人，很多網友給出正面反應，認為形象十分適合、令人感到安心。



金宇彬與秀智合作主演的奇幻浪漫喜劇《都會實現嗎》已拍攝完畢，將在今年內通過Netflix與觀眾見面。





此外，金秀賢目前因私生活爭議和法律糾紛，影視作品和廣告活動均遭受嚴重衝擊。 包括Shabu All Day在內，他原本作為代言人的16個品牌Dinto、多樂之日、新韓銀行、Eider、祖·瑪瓏（Jo Malone London）、普拉達（Prada）、Homeplus等，大多數已解約或撤下廣告物料。金秀賢承認在金賽綸成年後與她交往過一年，但對其他疑點則強烈否認，目前已對故金賽倫遺屬提起了約110億韓元的損害賠償訴訟。

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