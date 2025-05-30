LE SSERAFIM 許允真 因健康問題缺席「Weverse演唱會」，目前持續治療腰部疼痛

LE SSERAFIM 成員許允真因健康因素，宣布將缺席即將到來的重要行程。

30日，所屬公司 SOURCE MUSIC 透過粉絲平台 Weverse 發布公告，表示：「在此向大家說明許允真的健康狀況及後續行程安排。」

SOURCE MUSIC 表示：「許允真目前在日常生活中雖無大礙，但只要對腰部施加負擔，就會引發疼痛，正在持續接受治療。所幸恢復情況良好，預計不久後即可在不造成負擔的範圍內重新展開活動。」



因此，許允真將不會參加預定於6月1日在仁川中區 Inspire Arena 舉行的《2025 Weverse Con Festival》。

以下為所屬公司【完整聲明】：

大家好，

這裡是 SOURCE MUSIC。

就 LE SSERAFIM 成員許允真的健康狀況與行程安排，向大家說明如下：

許允真目前在日常生活中雖無大礙，但只要對腰部施加負擔，就會引發疼痛，正在持續接受治療。所幸恢復狀況良好，預計不久後可在不造成負擔的前提下重新展開活動。

然而，綜合醫療團隊「建議盡可能避免對腰部施加負擔」的意見及藝人整體健康狀況考量，我們決定許允真將不會出席預定於2025年6月1日舉行的《2025 Weverse Con Festival》。

本公司將藝人的健康置於最優先位置，並會全力支持她早日康復。也懇請粉絲們給予諒解與支持。

謝謝。

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