aespa Karina24小时连环爆雷！政治站队+付费道歉+舞台失态，遭韩网炮轰

在因「政治站队」争议道歉仅24小时后，女团aespa成员Karina於28日晚在日本举行的第二届亚洲明星艺人奖（ASEA）颁奖礼上再度引发热议——不仅将组合名错念成「aespo」，更因台上多次笑场遭韩网痛批「缺乏专业素养」。 连环争议使这位顶流偶像深陷舆论漩涡。

事件起源於27日晚韩国总统选举最终电视辩论结束时段，Karina在IG同步更新多张身著红色数位「2」的夹克，配文使用红色玫瑰表情符号。 由於红色以及数位「2」恰逢韩国国民力量党某参选人的参选编号，立即引发政治站队嫌疑。 尽管Karina火速删帖，但争议已席卷韩网，网友质疑「时间点过於精准」、「全套红色元素绝非巧合」，相关党派的发言人更转发照片称获得明星支持。虽然SM娱乐紧急声明称「仅为日常分享，无任何政治意图」，但依旧没有平息舆论。



28日淩晨，Karina通过粉丝付费平台Bubble道歉：「让MY（粉丝名）担心非常抱歉，绝无特殊意图。 看到误解扩大，认为必须亲自说明。」此举却引发二次争议——网友对比其2月否认与演员李宰旭恋情时，曾高调在IG发声明，痛批「危机公关搞阶级分化」、「付费才能看的道歉算什么诚意」。



当晚颁奖礼失误更让事态失控，舞台上当Karina口误，错将团队名说成「aespo」后与Winter笑成一团，一众成员嘻嘻哈哈，频繁笑场语无伦次。这一场景在韩网论坛上引爆热议，网评「政治争议后还管理不好表情？」、「颁奖典礼上嬉笑太轻浮了」、「丝毫没有专业精神和态度」等。 也有网友表示：「明显是紧张反应」、「揪著口误上纲上线」、「换做是男团，又是一堆跪舔的脑残粉」、「这件事这么值得生气吗」、「一次失误之后就被揪著不放」等。



버블 몇시간 지나고 바로

카리나랑 윈터 저렇게 한참 낄낄대서 수상소감도 못하고 박장대소 하다가 내려감 ㅋㅋ

더말은안하겟음 https://t.co/U2szgjImj7 pic.twitter.com/Js4YOxq8QW — 클레오파트라명언봇 (@gimmepurr) May 28, 2025

核心整理：Karina在韩国大选前夕发布含红色数位2和玫瑰符号的照片引发政治站队嫌疑→尽管迅速删文并道歉，争议仍发酵→次日颁奖礼上将团名aespa说错为「aespo」引发二次争议→网友对其台上笑场反应两极。

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