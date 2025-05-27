韓劇《善意的競爭》再度爆紅 李惠利從偶像轉型為實力派演員 亞巡見面會香港場 7月19日隆重登場

韓國全方位藝人李惠利即將展開2025亞洲巡迴粉絲見面會2025 HYERI FANMEETING TOUR ，澳門場於6月22日舉行，門票開售不久已火速售罄，更加開同日晚間場次以答謝粉絲熱情支持！香港場則將於7月19日假亞洲國際博覽館Runway 11舉行，粉絲將有機會近距離感受李惠利舞台魅力的難得機會！

2025 年正值李惠利出道 15 週年，最新主演的Netflix熱播韓劇《善意的競爭》中飾演天才女高中生「劉在伊」，顛覆過往甜美形象，展現出強烈的暗黑魅力。憑藉精湛的演技，成功俘獲了全球觀眾的心，該劇播出後更讓她的Instagram追蹤人數突破1000萬大關。

回顧李惠利的演藝之路，每一步都見證了她的突破與成長。2010年以女團Girl's Day忙內身份嶄露頭角，2014年參與綜藝《真正的男人》女兵特輯，真實不做作的表現讓她獲封「國民妹妹」稱號。2015年主演的《請回答1988》不僅創下有線電視最高收視紀錄，所飾演的「成德善」一角出色表現廣受好評，深入人心；並憑該劇獲得多項演技獎項。成功從偶像轉型為實力派演員。

為了答謝粉絲多年的支持，李惠利正全力以赴籌備這次見面會，力求為粉絲們呈現最精彩的表演。約定大家7月19日，香港見面會上與李惠利共同創造難忘的美好回憶吧！

李惠利將於2025年7月19日在亞洲國際博覽館Runway 11舉行2025 HYERI FANMEETING TOUR IN HONGKONG。票價由港幣988元起，門票將於2025年5月27日（星期二）中午12點在Cityline (www.cityline.com) 及大麥網 (www.damai.c) 正式公開發售。

2025 HYERI FANMEETING TOUR IN HONGKONG



日期：2025年7月19日（星期六）

時間：晚上6點

地點：亞洲國際博覽館Runway 11

票價：港幣HKD $1,688/ $1,288 / $988

公開發售：2025年5月27日（星期二）中午12點起

訂購網站：Cityline - http://www.cityline.com / 大麥 - https://www.damai.cn

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：SUBLIME ENTERTAINMENT



- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈.





粉絲福利詳情：

$1,688門票：HI-BYE（全體）、團體合照1:20（400名）、親筆簽名海報（100名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$1,288門票：HI-BYE（全體）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$988門票：HI-BYE（全體）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

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