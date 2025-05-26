繼IU之後，女團IVE將於6月入駐全球粉絲溝通平台Berriz

今日據TV Daily獨家報導，女團IVE將在全球K文化粉絲平台Berriz上開設官方粉絲社群，預計將於 6 月正式上線。

Berriz是由Kakao娛樂公司打造的粉絲平台，旨在讓熱愛K文化的全球粉絲社群能夠互動交流，共享樂趣。



此前加入Berriz的IU曾興奮表示「我也有了粉絲社群」，稱讚「Berriz」這個名字從含義到語感都非常好。 IU通過Berriz濟寧直播時，短短7分鐘就湧入3萬人觀看，UAENA（粉絲名）的愛心數也超過100萬，但伺服器並沒有崩潰，令IU感到十分滿意。

另一方面，IVE在去年4月發行了第二張迷你專輯《IVE SWITCH》後，展開了出道以來的首場世界巡演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」，橫跨亞洲、美洲、歐洲、南美等約19個國家、28個城市，共計37場完美收官。



此外，IVE在今年2月發行的第三張迷你專輯《IVE EMPATHY》達成了百萬銷量的成績，主打歌《Rebel Heart》和《Attitude》均深受粉絲喜愛。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞