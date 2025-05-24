朱宇宰對「無性慾者」稱號感到憤慨並回應：「跟我交往過的人，都是對我瘋狂過才離開的。」

朱宇宰對自己被貼上「無性慾者」的標籤&形象誤解，而感到相當委屈。金淑反過來稱讚說：「他真的是個很健康、正直的人。不喝酒、不抽煙，還很會讀書，是個孝子。」

在本月22日透過 YouTube 頻道《VIVO TV》公開的影片中，朱宇宰出演並與主持人金淑、宋恩伊展開多樣對談。

當天，朱宇宰對「無性慾者」這一稱號表現出憤怒。他被問及「該如何擄獲無性慾者的心」時回應：「完全不知道。我做節目都12年了，這還是第一次被問這樣的問題。」語氣中滿是無奈。



他接著直言：「根本沒確認我是不是無性慾者，為什麼就像已經下了結論一樣說話？」言語中透出不滿。對此，宋恩伊解釋說：「老實說，我們其實也沒那麼在意你性慾旺不旺，這只是開玩笑的話題。但如果你突然說自己是『精子王』，那不是更奇怪嗎？」

朱宇宰則苦笑著說：「我如果突然說自己睪固酮濃度是10ng/ml（男性平均為3.5ng/ml），聽起來也不搭吧？但我應該也不是0~1之間那種吧？」顯得相當委屈。宋恩伊追問：「你有檢查過嗎？」朱宇宰則表示：「沒有，我很怕抽血這類的東西。但我現在血液正在沸騰啊！」

此外，朱宇宰回憶起過去的戀愛經歷時還開玩笑說：「可以確定的是，跟我交往過的人都是對我瘋狂過才離開的。」引發現場笑聲。前輩金淑則稱讚說：「我看了他大概8年，真的是個很健康、正直的人。不喝酒、不抽煙，還很會讀書，是個孝子。」

目前正處於戀愛空窗期的朱宇宰，也透露了自己的理想型與戀愛觀。他表示：「就我而言，會被像貓一樣難以親近、神秘氣質的人吸引。即使戀愛了，我也比較喜歡像兩隻貓在一起那樣獨立的關係，而不是沉溺於只屬於兩人的世界裡。」



▼近期，朱宇宰和10cm（權正烈）一同登台演出，好聽和諧的歌聲引發了關注。10cm的新歌〈想傳達給你〉（너에게 닿기를，To Reach You）在近期登上主要音源榜冠軍，掀起了一波話題。



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