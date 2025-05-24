坪績超奢侈品！4個月賣掉1億顆，李章宇聯名核桃點心風靡全韓

當路易威登與香奈兒的櫃姐們還在為百萬客單價奮鬥時，一家專賣核桃酥的復古點心鋪正以日均2000萬（韓幣，下同）的銷售額刷新著商業認知。 這座位於釜山新世界百貨Centum City店的「富昌製果」（부창제과）專櫃，用每平米200萬的坪效數據，將隔壁奢侈品專櫃的百萬級（坪效為100-150萬）紀錄輕鬆碾壓。

這個創立於1960年代慶州的麵包房，在沉寂三十年後被第三代傳人李慶元以文化復興的方式重新啟動。 門店內泛黃的老照片與複刻1960年代包裝紙的設計，成功喚醒韓國消費者的集體記憶。 演員李章宇參與的綜藝《快閃登陸作戰》更將「牛奶鹽味核桃餅」等創新產品推成現象級爆款，去年10月在新世界百貨江南店開設第一家分店時，引發「開店即排隊」的熱潮，排隊時間甚至超過4小時，五個月內創下1億個的驚人銷量，引起話題。 目前已進軍首爾、大邱、水原、釜山，以及有「麵包朝聖地」之稱的大田，在全國掀起熱烈風潮。



5/5 가장 붐비는 점심 시간 스타필드 방문. 오늘 이장우 부창제과 호두과자 웨이팅 20분컷 구매해 보겠다. pic.twitter.com/az7QQueLX2 — 리치의 속닥속닥 (@ulooksolovely) May 5, 2025

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站在奢侈品林立的百貨長廊，飄著黃油香氣的富昌專櫃彷彿在訴說新時代的商業寓言——即便最傳統的食物也能迸發出超越奢侈品的能量。 據悉，富昌製菓也積極拓展海外市場，預計將在美國和越南等主要百貨公司開設門市，並與當地生活風格品牌展開合作。

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