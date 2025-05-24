朱宇宰对「无性欲者」称号感到愤慨并回应：「跟我交往过的人，都是对我疯狂过才离开的。」

朱宇宰对自己被贴上「无性欲者」的标签&形象误解，而感到相当委屈。金淑反过来称赞说：「他真的是个很健康、正直的人。不喝酒、不抽烟，还很会读书，是个孝子。」

在本月22日透过 YouTube 频道《VIVO TV》公开的影片中，朱宇宰出演并与主持人金淑、宋恩伊展开多样对谈。

当天，朱宇宰对「无性欲者」这一称号表现出愤怒。他被问及「该如何掳获无性欲者的心」时回应：「完全不知道。我做节目都12年了，这还是第一次被问这样的问题。」语气中满是无奈。



他接著直言：「根本没确认我是不是无性欲者，为什么就像已经下了结论一样说话？」言语中透出不满。对此，宋恩伊解释说：「老实说，我们其实也没那么在意你性欲旺不旺，这只是开玩笑的话题。但如果你突然说自己是『精子王』，那不是更奇怪吗？」

朱宇宰则苦笑著说：「我如果突然说自己睾固酮浓度是10ng/ml（男性平均为3.5ng/ml），听起来也不搭吧？但我应该也不是0~1之间那种吧？」显得相当委屈。宋恩伊追问：「你有检查过吗？」朱宇宰则表示：「没有，我很怕抽血这类的东西。但我现在血液正在沸腾啊！」

此外，朱宇宰回忆起过去的恋爱经历时还开玩笑说：「可以确定的是，跟我交往过的人都是对我疯狂过才离开的。」引发现场笑声。前辈金淑则称赞说：「我看了他大概8年，真的是个很健康、正直的人。不喝酒、不抽烟，还很会读书，是个孝子。」

目前正处於恋爱空窗期的朱宇宰，也透露了自己的理想型与恋爱观。他表示：「就我而言，会被像猫一样难以亲近、神秘气质的人吸引。即使恋爱了，我也比较喜欢像两只猫在一起那样独立的关系，而不是沉溺於只属於两人的世界里。」



▼近期，朱宇宰和10cm（权正烈）一同登台演出，好听和谐的歌声引发了关注。10cm的新歌〈想传达给你〉（너에게 닿기를，To Reach You）在近期登上主要音源榜冠军，掀起了一波话题。



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