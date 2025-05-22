体脂肪直接掉到5％！李宰旭自认《吞金》是目前作品中动作难度最高作品！

16日公开的Netflix原创新电视剧《吞金》剧情描述一位儿时离奇失踪的商团家儿子虹朗，失去了儿时记忆却在12年后被找回家中，从小一起长大的同父异母姐姐载伊一边怀疑他的真实身份，却又一边与他逐渐培养出感情。李宰旭在剧中饰演的虹朗，有忧郁的眼神，不多话的扑克脸，从动作戏码到内心情感的表现大获好评。

李宰旭表示拍摄的过程自然是辛苦，但大家都相当照顾他，也让他非常感谢。他认为自己演出的动作片中，《吞金》是属於最困难的一部，超越自己之前的作品《还魂》。而李宰旭一收到动作戏的剧本，每周至少都需要练习一次，每次长达3到4小时，希望尽量熟练而达到没有任何人因拍动作戏而受伤。他更表示剧中在银杏树林拍摄的戏码，令他想起了了不起的电影《卧虎藏龙》，他更去查了该剧的相关采访与幕后拍摄花絮。



李宰旭在《吞金》剧中也有不少脱去上衣的戏码，他表示拍的时候觉得很害羞很有压力，於是投入在他所饰演的角色应该是过著很艰苦的生活，所以必须呈现出应该有的体格，李宰旭的体脂肪掉到只有5％到6％，虽然这也让他感到有点疲态，不过似乎更接近他所主演的角色虹朗，所以李宰旭也感到很享受。



李宰旭也提到在拍完《还魂》之后，想要尝试拍摄这种具有时代背景的传统历史电视剧，他也立即实现了梦想而演出《吞金》，在动作戏码上也令大家对他相当称赞，他也提到最近认为《弱美男英雄》系列相当有趣，希望有机会也能挑战看看类似的演出。此外李宰旭也挑战综艺节目《姊姊们的产地直送》演出，与姊姊们的互动相当有趣。



李宰旭也即将面临入伍，为了缩短军白期，他表示将努力工作累积更多作品，让大家在他入伍的时期仍然能看到他的作品陆续出现。

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