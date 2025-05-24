坪绩超奢侈品！4个月卖掉1亿颗，李章宇联名核桃点心风靡全韩

当路易威登与香奈儿的柜姐们还在为百万客单价奋斗时，一家专卖核桃酥的复古点心铺正以日均2000万（韩币，下同）的销售额刷新著商业认知。 这座位於釜山新世界百货Centum City店的「富昌制果」（부창제과）专柜，用每平米200万的坪效数据，将隔壁奢侈品专柜的百万级（坪效为100-150万）纪录轻松碾压。

这个创立於1960年代庆州的面包房，在沉寂三十年后被第三代传人李庆元以文化复兴的方式重新启动。 门店内泛黄的老照片与复刻1960年代包装纸的设计，成功唤醒韩国消费者的集体记忆。 演员李章宇参与的综艺《快闪登陆作战》更将「牛奶盐味核桃饼」等创新产品推成现象级爆款，去年10月在新世界百货江南店开设第一家分店时，引发「开店即排队」的热潮，排队时间甚至超过4小时，五个月内创下1亿个的惊人销量，引起话题。 目前已进军首尔、大邱、水原、釜山，以及有「面包朝圣地」之称的大田，在全国掀起热烈风潮。



5/5 가장 붐비는 점심 시간 스타필드 방문. 오늘 이장우 부창제과 호두과자 웨이팅 20분컷 구매해 보겠다. pic.twitter.com/az7QQueLX2 — 리치의 속닥속닥 (@ulooksolovely) May 5, 2025

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站在奢侈品林立的百货长廊，飘著黄油香气的富昌专柜彷佛在诉说新时代的商业寓言——即便最传统的食物也能迸发出超越奢侈品的能量。 据悉，富昌制菓也积极拓展海外市场，预计将在美国和越南等主要百货公司开设门市，并与当地生活风格品牌展开合作。

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