KBS考场变熟人局？郑敬淏神回应：我不是靠关系，我是实力派！

实力派演员郑敬淏最近在上节目时爆料了一段考KBS公开演员时的神奇经历，笑翻全场，也让大家见识到什么叫「靠实力闯关，顺便靠点脸」。 他表示，虽然父亲是著名PD郑乙永，但他始终希望靠自己的实力走演员之路。

郑敬淏日前作客了ENA综艺节目《崔化精-金浩英的好想见到你》，首次公开KBS演员招考时的幕后秘辛。自己当年一边被导演老爸郑乙永反对当演员，一边偷偷去考中央大学戏剧电影系，还顺手报名KBS公开招考，想说碰碰运气。

结果这一去不得了——考场一走进去，全是「叔叔们」！没错，就是那些从小来家里喝酒吃饭、看他长大的KBS导演们：「我爸太常在KBS混了，面试官都是他朋友……我当下超震惊，根本家庭聚会现场！」

尽管身处这样的「熟人包围」中，郑敬淏强调自己并不是靠关系入选，而是「真的考得很好，靠实力录取的」，表示成绩好到让大家无话可说。 嘴上这么谦虚，但听起来满有成就感的嘛！他还透露，父亲郑乙永起初并不支持他走演员之路。「他太清楚演员这条路有多辛苦了，所以一开始反对我念戏剧电影科。 但我还是偷偷去考了中央大学和KBS的招考。」



当被问到是否有被父亲正式认可为演员时，郑敬淏坦率表示：「现在好像也还没有（笑）。」不过，他也透露父亲其实一直默默支持：「每当我有节目播出，爸爸总是准时在晚上11点10分打来，经常会称赞我。 」

说到演艺梦的启蒙，郑敬淏也不忘提名自己的男神：「我是看著河正宇哥决定走这条路的，真的超级喜欢他，也想成为像他那样的演员+导演！」

对於在热播剧《浪漫速成班》中合作的全道嬿，他则感性表示：「能和前辈同框，对我来说是非常梦幻的时刻。虽然不敢妄言，但我觉得某种程度上，我的梦想已经实现了一部份。」演员梦虽然走得不简单，但郑敬淏这一路走来：靠演技、靠脸蛋、靠幽默，还有一点点老爸的基因加持，完美通关！



此外，郑敬淏主演的全新奇幻喜剧《劳务师卢武镇》将於5月30日起逢星期五、六在Viu登场。

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