《Heart Signal4》未開播先引發爭議！女嘉賓被爆有交往的男友：經常在SNS上炫耀醫生男友

戀綜《Heart Signal》第4季還有不到一週開播，卻在韓網上引爆爭議。

《Heart Signal》於2017年播出第一季，主要圍繞素人男、女嘉賓們的同居生活展開，展現了現代年輕男、女的戀愛觀，每一季都成為熱門話題。 尤其是以出眾的美貌和魅力俘獲男嘉賓心的人氣女嘉賓不僅在播出當時，還在節目結束後關注度也極高，不少人也藉此機會進軍新領域。



《Heart Signal4》開播在即，沒想到在韓網掀起了不小的爭議。 此前節目組公開了預告片，憑藉亮麗的外型備受關注的A某明明有交往的男友卻還是出演了這檔戀總。 有網友爆料：「出演者們知道要上電視應該小心一點吧，那位短髮女生2、3個月之前還在ig上發交往很久的男友的內容。 2月份的時候還公開慶祝了與男友的交往500天紀念日，節目快上映了就把ig都刪了，年初的時候還上傳過和男友去日本旅行的照片。」



還有網友踢爆：「A某經常炫耀自己的醫生男友」、「2個月之前明明和交往了很久的男友一起去旅行」、「ig上都秀恩愛了為什麼還要上戀綜？」 隨著話題的發酵，A某已經刪除了ig帳號。 為防止節目播出途中出演嘉賓爆出負面消息，節目組早前就透露已經查閱了嘉賓們學生時期的生活記錄簿，卻在節目開播之前依舊引發了爭議。對此節目組也迅速澄清稱：「傳聞並非事實，嘉賓們是在單身的情況下出演了節目。」

此外，上個月《Heart Signal》錄製時期因片場過於吵雜引起周圍居民的不滿，數次投訴節目組，一度驚動了警方。

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