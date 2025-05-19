MAMAMOO頌樂台灣出道？將發行華語單曲！來台曾唱多首台灣華語歌感動粉絲

MAMAMOO頌樂經紀公司稍早宣布，頌樂將在下月發行華語單曲！

「頌樂將在6月11日發行中文單曲〈Floating Free〉（플로팅 프리），頌樂將透過此次單曲積極展開首次的海外活動。」頌樂經紀公司RBW如此表示，而預告海報海報上手機畫面上是世界地圖，表現了音樂連結了台北和首爾兩個都市，顯示時間就是歌曲發行的時間。MAMAMOO官方社群發文亦特地標上「頌樂」中文名字。



經紀公司一句「透過此次單曲積極展開首次的海外活動」，使人好奇頌樂是否會正式在台灣發展，算是在台灣出道了？頌樂本人在IG分享限時動態也說：「我的第一次挑戰開始了！」說到頌樂和台灣，頌樂近年可是「台灣灶跤大戰」名列前茅韓星，來台開唱時也每每用心準備和台灣粉絲容順及MOOMOO們能更貼近的台灣華語歌曲，如八三夭〈想見你想見你想見你〉、阿密特（張惠妹）〈彩虹〉、鄧麗君〈月亮代表你的心〉與梁文音〈分手後不要做朋友〉，和梁文音還隔空約定好有機會再見。



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頌樂今年1月才來台灣舉行TALK CONCERT「Solar's TALK CONCERT [Topic Check] in TAIPEI」，海外僅台灣有，足見對台灣粉絲之重視。上月頌樂才發行第二張單曲專輯《WANT》，首次推出的華語歌很快就要在下月與大家見面，6月11日凌晨1時於各大音源平台公開。時間上你沒看錯！一般都是以韓國時間凌晨0時為準，但在此應是以台灣時間0時為準改成韓國時間凌晨1時公開。據RBW提供台灣媒體消息，〈Floating Free〉是獻給全世界粉絲的信，想傳達即便語言不同但仍能透過音樂相互理解、連結，且她已學了中文五個多月，錄音上花了不少時間調整發音。



另外，台灣超商7-ELEVEn一年一度舉行的「高雄啤酒音樂節」，稍早提示一組表演陣容是「今天容許你先喝醉」，藏頭詩「今容先」一看就是頌樂本名「金容仙」，看來頌樂很快7月又會在台灣演出並演唱〈Floating Free〉！



▼附上頌樂最新曲〈WANT〉MV



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