《柔美的細胞小將3》明年開播！「申馴鹿」人選確定，《玉氏夫人傳》金載原確定成為金高銀新男友！

《柔美的細胞小將》時隔3年確定製作第三季，「柔美」金高銀也確定繼續出演，讓許多劇迷都相當期待！

《柔美的細胞小將》改編自同名人氣網漫，講述成爲明星作家回歸的「柔美」和依然只知道柔美的細胞們再次成長，像往常一樣相愛的故事，是一部刺激細胞的共鳴羅曼史。



平凡的上班族「柔美」有了作家的新夢想，經過努力後她成爲明星作家。雖然作爲能夠俘獲讀者芳心的浪漫小說作家，獲得巨大成功，但對「柔美」來說，最困難的是愛情，細胞們也像暫時休息一樣安靜，沒有一件激動的事情。直到「申馴鹿」的登場，給她帶來新鮮的變化。

今日（19）確定「申馴鹿」由金載原飾演，他是朱莉文學社編輯部的新PD，臉上帶著甜蜜的表情、是只有「異性細胞」才能支配的冷酷人物，但了解之後發現他具有反轉魅力。



金載原在2018年以模特兒出道，從2021年開始轉型爲演員，出演《我們的藍調時光》、《歡迎來到王之國》、《名校的階梯》、《玉氏夫人傳》等多部作品，還特別出演《外傷重症中心》，目前正在拍攝《杜奧女士》。金載原也表示：「能通過好機會加入備受喜愛的作品，感觸很深。這次作品我也會盡最大努力打造出帥氣的馴鹿，希望大家能多多喜愛。」



另外，TVING原創系列《柔美的細胞小將3》由《認識的妻子》、《柔美的細胞小將》系列李尚燁導演執導，《柔美的細胞小將》、《阿爾罕布拉宮的回憶》宋在貞編劇和《柔美的細胞小將》金景蘭編劇共同合作打造，預計在明年上半年撥出。

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