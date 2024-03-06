【韓網熱帖】令人震驚的《換乘戀愛》拍攝現場

有網友PO出之前遇到某節目拍攝，表示當時不知是在拍《換乘戀愛》，不然就過去合照了。 照片中，兩位出演者在吃飯約會，周圍多台攝影機和數名工作人員引起矚目。





節目播出畫面：



韓國網友評論：

1. 這樣真的能約會嗎？

2. 我還以為攝影機離很遠，這樣也能產生感情嗎，神奇kkk

3. 據說只有一開始會意識到攝影機，過兩天就適應了

4. 娜妍和熙斗就是在這樣的圍觀中吵架嗎？

5. 《我是SOLO》也是這樣，甚至出演者躺在宿舍床上工作人員就站在旁邊拍，據說過幾天就意識不到鏡頭了kkk

6. 《Heart Signal》宿舍裡也是這樣拍的，後期用CG抹掉攝影機和工作人員kkkk

7. 哇，根本就是電視劇片場啊

8. 之前聽人說過現場有幾十位工作人員，壓迫感超強。 也許拍戀綜會產生一種使命感，覺得必須做出點什麼才能不辜負大家的辛苦

9. 這種狀況下還能成為真情侶的一定是真愛

10. 看來海恩和賢圭是真的愛上彼此

11. 上班時都會談戀愛嘛，這種情況也很有可能

12. 哇kkk調情時不會覺得很丟人嗎

出處：https：//theqoo.net/hot/3131005645

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞