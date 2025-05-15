「永遠的音源女王」IU，時隔八年發行翻唱專輯《花書籤 三》，懷舊風格展現獨特魅力與音樂色彩！

人氣歌手 IU 即將帶著第三張翻唱專輯回歸。

所屬公司EDAM娛樂表示：「IU 將於5月27日傍晚6點發行第三張翻唱專輯《花書籤 三》。」

《花書籤 三》是 IU 以獨有的感性與抒情嗓音重新詮釋經典名曲的翻唱企劃《花書籤》系列的第三張專輯。繼2014年的《花書籤》與2017年的《花書籤 二》廣受喜愛後，時隔約八年宣告系列回歸。此外，這張專輯也是她繼去年2月發表第六張迷你專輯《The Winning》後，時隔約1年3個月的回歸之作。



公開的專輯封面圖讓人聯想到泛黃的膠卷照片，營造出溫暖的類比感性。尤其是照片中，IU倚靠在老式公共電話亭前注視鏡頭，置身復古氛圍之中，自然而然喚起人們對過往時光的懷念。

IU 透過《花書籤》系列曾演唱〈秋日早晨〉、〈你的意義〉、〈夜信〉等多首翻唱作品，既保留原曲魅力，又以自身風格重新詮釋，展現她獨特的音樂色彩。



另一方面，IU 在音樂與演技領域皆持續活躍著。去年她曾於首爾上岩世界盃體育場舉辦個人演唱會，並獲選為美國告示牌評選的「最佳韓國藝人」。最近，她還在Netflix全球熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》中一人分飾兩角，作為演員給觀眾們留下了深刻印象。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞