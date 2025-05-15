【影片】「愛豆前輩所以要尊敬！」李濬榮竟說鄭恩地有點可怕，鄭恩地聽了要笑倒

鄭恩地與李濬榮主演之《24小時健身俱樂部》熱播中，兩人在開播前就有化學反應，IU只看預告都認證，合唱〈晚餐歌〉也被網友讚歌聲與容貌都契合，而戲劇開播前，他們是怎麼看待彼此的化學反應呢？

*先前報導回顧：

‎〈《苦盡柑來遇見你》金明&英凡隔空再遇！IU暴風稱讚李濬榮，也讚和鄭恩地有CP感〉

‎〈從臉到聲音都有CP感！鄭恩地&李濬榮《24小時健身俱樂部》播前先合唱〈晚餐歌〉！〉

鄭恩地透露兩人在現場即興發揮了不少，說李濬榮是想像力豐富表現也很豐富的人，且因為本來就很會跳舞，所以「很有創意運用身體」，讓她受到了很大的刺激。當她即興演出時，李濬榮會接球，因此一來一往創造了許多有趣場面、開心回憶。



而李濬榮回答自己曾說對鄭恩地的第一印象是「氣場很強大」？後來又覺得對方很「無害」？李濬榮解釋鄭恩地平常就會穿能隨時運動的衣服，穿著很輕便但「模樣有點可怕」、「氣場真的不是開玩笑的」，鄭恩地聽到要笑趴。李濬榮還說因為兩人都是愛豆出身*的演員，所以都很在意紀律，「是比我早三年（出道）的前輩，要好好尊敬她」。（*按：鄭恩地以Apink出道是2011年，李濬榮以「Jun」之名加入U-KISS出道是2014年）



李濬榮接著說自己起初確實會處處尊敬她，但久了之後便感受鄭恩地為人很誠實，又多虧了鄭恩地在片場有很多笑聲，總是讓工作人員在疲憊的行程上多笑一下，是團隊核心成員。「看著她那個模樣，想起了『無害』這個詞。」李濬榮這麼說。而當主持人稱讚鄭恩地開朗時，李濬榮又補充鄭恩地的「牙齒」很有魅力，鄭恩地聽了在旁笑開，但李濬榮仍是一貫一號表情特別搞笑（按：大概是因為害羞吧，上綜藝還會臉紅呢）。



兩人合作的浪漫健身喜劇《24小時健身俱樂部》講述上班族李美蘭（鄭恩地 飾）從小因為體型未嚐真愛，某天她打算與男友開房共度春宵，卻被嫌棄身材而當眾失戀！此時她在包裡看到24小時健身俱樂部的傳單，意外結識了新上任的館長都賢仲（李濬榮 飾），男方準確無誤分析出她的身高體重以及生活狀況，更揚言可以幫助她改變人生！原來賢仲出生時只有1.5公斤，但他透過運動逆轉人生，不但擁有傲人身材，還在世界級健美賽事奪冠；為了改變人生，美蘭痛定思痛報名賢仲主理的全方位生活管理服務，誓要打造完美的斬男身材；兩人也在互動中逐漸理解，建立起療癒彼此的友誼和愛情。



▼《24小時健身俱樂部》第2集：李濬榮假扮鄭恩地男友，英雄救美展超帥一面，逢星期三、四晚上在Viu上架。



▼第3集：做gym做上癮！鄭恩地與李濬榮唱跳搞笑健身歌~



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