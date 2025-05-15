近期「輕率發言引爭議」的女團 i-dle 將完整體出演《全知干預視角》經紀公司給予超豪華待遇：「一人一車&經紀人新制度」
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近期「輕率發言引爭議」的女團 i-dle 將完整體出演《全知干預視角》經紀公司給予超豪華待遇：「一人一車&經紀人新制度」

綜藝   2025年5月15日   星期四12:19   Mico  

（封面圖源：FB@i-dle 아이들、MBC《全知干預視角》）

MBC 熱門綜藝節目《全知干預視角》中，將公開以完整體出擊的 i-dle（原團名(G)I-DLE）的日常。

i-dle 展現了她們在續約後全新改變的制度之一：「一人一個經紀人制度」，吸引了觀眾的目光。成員們移動時也採用「一人一車」的方式登場，有人頂著亂糟糟的頭髮出現，有人素顏敷著面膜，展現毫不修飾、百分百真實的日常生活。
（圖源：MBC《全知干預視角》@i-dle）

根據成員們各自不同的性格分配的經紀人，將與她們擦出什麼樣的火花也引發好奇。據悉，節目中的觀察嘉賓們也對 i-dle 截然不同的樣貌感到驚訝不已。

此外，本集節目中還將首次公開「音源榜全殺的熱門曲製造機」i-dle 的新曲〈Good Thing〉。
（圖源：FB@i-dle 아이들）

前幾天，i-dle 成員 Minnie 和雨琦出演網綜《Salon Drip 2》，提到Minnie自費邀請了 100 位熟人來看演唱會，雨琦反應：「我們的演唱會為什麼要自費買票？」而表示不理解，引發了熱烈討論，也進一步引起了輿論風波。目前官方已刪除了該片段。
（圖源：YouTube@TEO 테오）

＊延伸報導：【韓網熱門】i-dle宋雨琦：「我們的演唱會為什麼要自費買票？」網意見不一：輕率無禮vs無可厚非
（圖源：X@official_i_dle，YouTube@TEO 테오）

▼新歌〈Girlfriend 〉MV：

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