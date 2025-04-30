《我家的熊孩子》喜事連三！金鍾旼、金俊昊後是李常敏！今夏結婚搶先金俊昊

以觀察單身藝人生活為主題的熱門韓綜《我家的熊孩子》，班底金鍾旼才剛脫單結束單身生活，7月還有金俊昊與金智珉，最新消息李常敏也要脫單了，還會搶先金俊昊舉行婚禮！

今（30）日《XPORTS NEWS》搶先報導李常敏婚訊，結婚對象是比自己小的圈外女友，且兩人交往多年，預計在初夏結婚，會比7月結婚的金俊昊與金智珉還早。李常敏此次是再婚，2004年曾和演員李惠英（李慧英）結婚，但隔年就離婚了，李常敏將時隔20年將再步入婚姻。



隨後，其他媒體取得電視台SBS消息，SBS表示詳細情形會在11日播出的《我家的熊孩子》公開，看來很可能是錄製《熊孩子》時走漏了消息讓媒體搶先報導了。而李常敏結婚後是否還會演出《熊孩子》亦未知，目前金鍾旼雖結婚了，但仍有他的演出內容。按李常敏這幾年錄影內容，李常敏完全沒透露自己有女友，屆時在《熊孩子》公開，在節目內部或整個演藝圈肯定是熱門話題。



▼《熊孩子》最新一集仍有金鍾旼與金俊昊（香港觀眾可至Viu收看完整節目）



*同場加映：

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