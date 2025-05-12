南宮珉x全余贇能否反轉悲傷設定…SBS《我們的電影》2人流淚款海報釋出

南宮珉與全余贇即將推出6月新作品，也就是在SBS的金土電視劇《我們的電影》，兩人也將如主題所說，共同拍攝出充滿愛情的人生電影作品。

6月13日晚間疑將首播的SBS新金土電視劇《我們的電影》，今日公開首波主視覺海報，劇情描述沒有下次的電影導演李濟河（南宮珉飾）以及把今日當作最後一天的演員李多恩（全余贇飾），兩人將共同製作出「無法推遲到明日的愛情故事」電影。演技深受觀眾們喜愛的南宮珉，以及每部作品總是有著變化多端魅力的全余贇，兩人的合作令人期待。



今日公開的海報中，為了製作屬於人生的嶄新開始，也是最後挑戰的這一部電影，導演李濟河與演員李多恩的眼神充滿淚水，引發觀眾好奇。尤其是女主角全余贇眼中淚水滑落，聯想到她的角色設定是絕症患者，更令人感到心酸。南宮珉的眼眶似乎也是已經濕透，透露一種說不出來的悲傷與深情。



特別是悲傷感與愛情共同存在的李濟河與李多恩，將透過南宮珉與全余贇的細膩情感表現詮釋，海報拍攝的當時兩位演員們相當融入角色，因此在場的所有工作人員們也是高度投入在這樣的氣氛中。兩位大演員所詮釋的浪漫作品《我們的電影》，將接檔目前熱播中的古裝電視劇《鬼宮》於6月13日晚間播出。



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