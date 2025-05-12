李洪基加入《熊孩子》！在房间设浴缸潜水迷之行为XD 蹲坐路边抓宝超幸福～

昨晚（11日）播出的《我家的熊孩子》又有新成员加入，是FTISLAND主唱李洪基与妈妈孔乘玉！

洪基妈妈一登场，主持人申东烨就聊起李洪基和班底Super Junior希澈是好友（正是‎「稍神帮」或称「AB LINE」），希澈妈妈笑说两人都很自恋，指著桌牌上两个儿子的形象照。而李洪基和希澈，究竟谁「不懂事」程度高一点？原先洪基妈妈帮李洪基打40分，众人还很讶异，实际看了影片就明白了……



李洪基最大缺点，也是妈妈提出不满之处，即「不整理」。李洪基家里到处堆积小山，换洗衣服山、未拆包裹山，他还有个习惯是每种东西至少都会买两个，导致家中物品累积更多。李洪基还是想到什么变做什么人，因此垃圾并不会马上分类马上丢。而他的迷之行为不止这个，还有房间里放浴缸！种种行为被认证「比希澈还夸张」（希澈虽然也很「怪」但至少有洁癖XD？）。



李洪基在房间放浴缸，众人了解房间已做好防水措施后，也明白李洪基只是梦想每天早上能泡澡才如此设置，这些都OK，但他泡澡时不顾水太满，就算犹疑了还是下水，甚至他还在小小的浴缸里整个人泡入潜水，让大家满头问号。经由妈妈解释「是想让脸部补充水分」，这才解开疑惑。



可爱的是，FTISLAND粉丝Primadonna应该都知道，李洪基正热衷知名手游《Pokémon GO》抓宝可梦，来台湾的时后还苦苦寻觅超梦，这天他出们就是为了抓宝！从黄昏抓到了晚上，相当「亲民」地蹲坐在路边和经纪人到处抓宝，连别人家楼梯间、别人公寓停车场门口也不放过。



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