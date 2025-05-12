【韓網熱門】《全知讀者視角》Jisoo用槍而非刀劍，網怒質疑「討好日本、抹消李舜臣設定」

根據同名網路小說改編的真人電影《全知讀者視角》今日公開主角海報及預告，其中Jisoo飾演的「李智慧」使用的武器與原著不同，在韓網引起爭議。

根據《全知讀者視角》設定，各角色從類似背後星的星座獲取特技和能力進行戰鬥，李智慧的星座就是忠武公李舜臣。 然而預告片裡，李智慧使用的武器卻是槍、而不是象徵李舜臣的劍，引起擔憂關於李舜臣將軍的設定是否消失。此前也有作品為了在全球範圍公開，對部份歷史敏感內容進行了刪除或修改。



事實上，《全知讀者視角》在日本連載網漫時，已經將「我選擇民族獨立運動家（柳寬順）」改成了「我選擇矛盾的陰陽師」。 陰陽師是日本古代官職之一，以陰陽五行為基礎進行占卜或查看風水。 此外，安重根星座也已被刪除，有人懷疑此舉是「看日本眼色」。

因此，部份網友在預告公開後批評道：「李舜臣將軍在壬辰外亂中與日本人的鳥銃戰鬥，讓他拿槍而不是劍，這像話嗎？」而且，因為電影選用Jisoo、李敏鎬、安孝燮等韓流明星，不僅在國內更在海外飽受關註，改編內容更加引人擔憂。

隨著爭議擴大，製片商Realies Pictures公司代表元東延（音）今年2月在SNS寫道：「將原著拍成電影時，有必要進行電影化的改編。 在製作《與神同行》時也進行了大量改編，但（原作者周浩旻）作家和粉絲們在看完電影後都能理解，至今我也與作家保持良好關係。」



元代表進一步解釋：「拍攝電影時，我們事先把劇本全數交給原作者過目，並對改編內容做了完整說明，作家也完全理解。 劉重赫使用刀也用槍。（原著裡的）鬼怪也會出現在電影裡，雖然不是百分百還原原作，但訊息、角色與世界觀一點也沒有改變。」但唯獨沒有對李智慧進行說明。

（小編補充：韓國人非常尊敬李舜臣，將他的銅像立於首爾光化門廣場，他在壬辰倭亂也就是「萬曆朝鮮戰爭」中指揮戰鬥時，被日軍的鳥銃擊中而陣亡。 原作設定裡，人物的戰鬥能力與背後星座息息相關，若星座死於槍傷便會缺乏針對槍的防禦力，李智慧用槍被指違背原著設定。 ）

韓國網友評論：

1. 不管怎麼看都覺得李舜臣的設定被去掉了... 好過分

2. 這個角色因為李舜臣才更加帥氣，去掉李舜臣還剩什麼？

3. 所以背後星座換了嗎？ 李舜臣用槍的話也太離譜了吧

4. 難道是因為Jisoo拍不好用劍的戲份？ 那就去動作學校啊，或者換演員、 用替身

5. 再怎麼改編也不該修改這部份，原本就是奇幻類型

6. 《與神同行》確實改編很多但沒有修改劇情核心，這跟李舜臣用槍完全是兩回事

7. 《與神同行》當初周浩旻也超生氣，結果票房大賣後，從資本主義的角度來看就一切都沒問題了kkk

8. 作為韓國人，對於去掉李舜臣將軍的設定會給出什麼反應，應該很明顯吧

9. 安重根、柳寬順、李舜臣... 把我們國家的英雄都抹掉了

10. 從原作開始就在看日本的眼色，出單行本時已對連載內容做出修改kk原作者本身就有問題

11. 賣國電影，不想看了

12. 日本人看了《陽光先生》照樣超愛李炳憲，受害國何必如此看人眼色

13. 據說日本人也很喜歡李舜臣，這樣改編究竟是為了誰？

14. 外國人也許不了解我國其他歷史人物，但至少知道李舜臣吧，難道在外國的反響會好嗎？

15. 我們國內難得出現一個不錯的IP，結果卻搞成這樣，真的讓人傻眼又可惜...

出處：https://theqoo.net/hot/3733241648

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞