是「稍神幫」啊！Super Junior希澈與FTIsland李洪基、張根碩合體！預告王子降臨卻變爆料大會

韓國演藝圈有一群「稍神幫」（쪼코볼，又譯「稍病幫），取自巧克力球諧音，實際上是「稍微有點神經質，卻越看越有魅力的人」縮寫，成員血型都是AB型，性格才很相似，又稱「AB LINE」。

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‎好久不見的「稍神幫」...金希澈、龍俊亨和李洪基合體啦！

稍神幫成員很多，創始成員是Super Junior希澈、FTIsland李洪基與張根碩，他們三人已是十多年的好友，還曾烏龍被傳出是同性戀XD。昨（23）日，希澈突然發布了一張三人合體照，又是回憶殺啊！



原來，希澈主持的節目《20世紀Hit Song》迎來200集，請到了希澈老友李洪基與張根碩作客。預告中，開場氛圍就不尋常，因為特別擺放了三把華麗的宮廷椅，希澈王子般的坐在中間，另外兩名「王子」從天而降，完全重現了他們以前2000年代崇尚的風格。三人團聚當然要聊回憶，結果一不小心就變互相傷害爆料大會XDD



此集《20世紀Hit Song》將在本週五播出，節目預告片：



[200회 특집 이십세기힛트쏭]

2024년 1월 26일 금요일 밤 8시30분

KBSjoy로 #본방사수 해 주세요 ^^ pic.twitter.com/Ip1tm77hwa — 장근석공식팬클럽 크리제이(CriJ) (@crij0804) January 21, 2024

▼去年希澈也曾和張根碩睽違已久合體，兩人說彼此已近十年沒見面，不過都有訊息往來。當時希澈上張根碩YouTube頻道也配合布景陳設化身王子，結果張根碩穿得很樸素，希澈感到被背叛XD



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