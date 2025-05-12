7月重磅上映！《全知讀者視角》海報預告首次公開，安孝燮李敏鎬氣場全開、打鬥CG超真實【有片】

經歷多年製作，由安孝燮、李敏鎬等主演的《全知讀者視角》真人版電影終於要上映了！蔡秀彬、申承浩、BLACKPINK Jisoo、 NANA的角色也逐一亮相，讓人超級期待~~

《全知讀者視角》改編自同名網路小說，講述男主角「金獨子」追了10年的連載小說結束的一刻，小說中的世界突然變成了現實，唯一知曉結局的金獨子必須與小說主人公「劉正赫」和他的同事們一起在毀滅的世界中生存下來。

今日公開三位主角的個人海報，安孝燮飾演金獨子，海報中寫道：「我是知道這世界結局的唯一讀者。」李敏鎬飾演劉眾赫，腦中充滿困惑：「世界為何會變成這樣？」蔡秀彬飾演金獨子在現實中的同事，與他一起經歷了小說成真的瞬間，內心驚慌：「這裡每天都要如此戰鬥嗎？」







申承浩飾演擁有強大防禦力的前軍人「李賢誠」，雖然不解「獨子為何對那些全部瞭若指掌？」，仍選擇成為他的可靠隊友。 NANA飾演小說中的人物「鄭熙媛」，擁有出色的攻擊力、為正義而戰，海報中寫道：「還剩下一隻，自己放棄當人的傢伙。」





Jisoo飾演將劉眾赫視為師父的高中生「李智慧」，突然出現在金獨子一行面前：「這世界只有強者能夠存活。」權恩成（音）飾演昆蟲男孩「李吉永」，稚嫩地表示「我也想和怪物戰鬥」。





同時公開的預告片展現了令人信服的製作水準，平凡工薪族金獨子在下班地鐵上遭遇巨變，神秘提示音稱「付費服務從現在開始」，突然出現懸浮在空中的鬼怪，稱每人都會被賦予一個劇本、必須殺死至少一個生物，金獨子認為必須完成第99個劇本才能讓一切恢復如常。 金獨子首次遇到劉眾赫時自稱擁有獨特技能「預知」、勸他與自己一起行動，劉眾赫卻無情將他推下漢江，叫他活著到忠武路跟自己碰面。 金獨子墜入水中時大喊：「劉眾赫你這狗崽子！」隨後被躍起的魚龍吞噬。



戰鬥場面中，申承浩、崔秀彬、NANA、Jisoo、昆蟲男孩「李吉永」一一出場，讓人對電影愈加充滿期待，已確定今年7月全韓上映。



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