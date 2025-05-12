「翊頌CP」戀愛ing！曹政奭《機智住院醫生生活》出場方式果然沒讓大家失望，還和田美都一起尋找祕密戀愛情侶！

上週播出的《機智住院醫生生活》第9集、第10集真的很精彩！刷新了自身最高紀錄，特別出演的演員們也帶來滿滿的笑點！

第9集中，因為要拍攝真人秀，具道圓（鄭準元 飾）介紹拍攝組與吳怡瑛（高允貞 飾）見面。羅暎錫PD：「我是張暎錫PD，我家莫奈和馬奈也是在這裡出生的！我今天跟一個對醫院很熟悉的同事一起來的，但是他怎麼這麼晚還沒來？」稍後出現的申沅昊PD說：「以爲是是婦科，跑去10樓。」兩人就因為這樣吵起來，看著這一切的吳怡瑛就說：「我很忙！如果你們要繼續吵，那我們就下次再拍吧！」（大家有發現兩位PD登場都有各自的音效嗎 XD）



在第10集中，李翊晙（曹政奭 飾）因雙手被快乾黏住而感到羞愧，所以沒有去律帝本院，而是來到鐘路律帝醫院，以荒唐又搞笑的樣子登場，這也讓人想起《機智醫生生活》李翊晙戴著「黑武士頭盔」的場面 XD



讓觀眾們最激動的就是...蔡頌和（田美都 飾）也一起出場啦！只有蔡頌和才能看到李翊晙的撒嬌和溫暖的眼神，還有她長頭髮真的好漂亮啊～！節目尾聲，調皮勁十足的李翊晙利用過去的記憶，和蔡頌和一起尋找祕密戀愛的情侶，因爲晚上沒有門診、沒有患者和醫護人員，所以會有偷偷約會的人，還故意打開診療室的大門。



爲了躲避他們的視線，嚴在一（姜有皙 飾）偷偷離開，在去拿醫生袍的路上，他看到牽著手走出來的吳怡瑛和具道圓，整個嚇呆了！而《機智住院醫生生活》（共12集）下週就要大結局了，兩人會如何告訴大家他們正在戀愛中？還會有什麼樣的故事？期待下周的播出呢！



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