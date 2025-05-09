CLOSE YOUR EYES亞洲巡迴台北站6月登場！出道曲橫掃音放冠軍、主打歌破2300萬點閱，台北場票價正式公開

韓國人氣新生代男團CLOSE YOUR EYES，出道專輯《ETERNALT》正式登場，氣勢如虹！主打歌〈All My Poetry〉MV在YouTube突破2,300萬次觀看之外，更連續拿下韓國兩大音放節目「THE SHOW」、「MUSIC BANK」冠軍，展現超強話題性與爆發力，而首次亞洲巡迴見面會即將開跑，台北站將於6月28日在台北國際會議中心舉行，主辦單位將陸續公告售票、福利、週邊商品等相關細節。

CLOSE YOUR EYES透過JTBC選秀節目《PROJECT 7》誕生的實力派團體，團名象徵著不僅是用眼睛看，更能以耳朵感受的說服力音樂，並寄託著成為粉絲心中理想偶像的期許。首張專輯《ETERNALT》由代表「永恆」的ETERNAL與「時間」的TIME字首T結合而成，寓意著想與粉絲共度永遠時光的真摯心意。憑藉著強大音樂實力與爆發力十足的舞台表現，他們迅速在歌壇展露頭角，出道短短6天便於《THE SHOW》（SBS M）奪下音樂節目一位，隨後也在《MUSIC BANK》（KBS）連續稱霸。

CLOSE YOUR EYES將於於5月24、25日在首爾舉辦首次粉絲見面會《CLOSER MOMENTS》，接續將於6月1日橫濱、14日大阪、21日香港與28日台北等地展開亞洲巡迴。台北站票價為新台幣5800、4800、3800元等三種，見面會門票將於5/20中午12:00於年代售票系統正式開賣，更多詳情請鎖定和協整合行銷官方社群專頁。

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