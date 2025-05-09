又反轉了！《大叔》元斌否認與金賽綸美國舉報者見面：未去過紐澤西，感到荒唐

YT頻道「橫豎研究所」金世義和律師夫智皙本月7日代表金賽綸家屬召開記者會，公開了來自紐澤西的舉報者的舉報妻子的一段錄音，其中提到感謝韓國演員元斌親自現身表達鼓勵。 然而據元斌身邊人士透露，元斌並沒有見過他們，甚至未去過紐澤西。

金世義在記者會稱舉報人的妻子對於元斌「在本次事件中提供的各種幫助」表示感謝，在當晚的直播中也再次提到元斌，但並未說明元斌為何出面、具體做了什麼。 錄音中，一個女聲用英文說道：「我一開始不知道元斌是誰，不知道你在韓國有名，但我看到你所做的事。 你安靜地過來，表達了你的敬意。 那種安靜的人性對我們來說比你想像的更重要。 非常感謝。」



然而，據韓媒Money Today獨家，元斌其實根本沒有見過舉報人夫妻，也沒有去過該夫妻居住的紐澤西州。

元斌方面人士表示不明白舉報人的妻子為何對元斌致謝，對於元斌被牽扯其中感到「荒唐」。 該人士稱，元斌為了哀悼逝者而前往葬禮進行弔唁，除此之外並無任何其他關聯。



此前演藝圈曾流傳元斌向金賽綸的遺屬提供了大筆慰問金及承擔葬禮費用，但元斌方面人士強調此說法與事實不符，並表示「只是一般程度而已」。該人士最後補充說：「我們只是不希望像金賽綸這樣年輕又有才華的演員英年早逝的事情再次發生。 元斌被不斷在奇怪的方向上提及，這並非我們所希望的。」

此外，元斌曾在2010年、金賽綸10歲時與她合作主演電影《大叔》，這也是元斌進入半息影狀態前的最後一部影視作品。



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