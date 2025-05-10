朴娜勑親自揭秘豪宅盜竊案！被竊奢侈品竟然出現在中古店上

笑星朴娜勑近日在個人YouTube頻道《娜萊式》中驚爆家中遭竊內幕，引發熱議。

節目中，朴娜勑的演員好友曹寶兒作為嘉賓登場，兩人談及因綜藝《來自新世界》結緣的趣事時，曹寶兒笑問朴娜勑「為何在《驚人的星期六》都見不到面，是不是在躲著」，意外揭開一樁驚險盜竊案。

朴娜勑透露，早前因家中突發盜竊事件導致節目錄製缺席。 當時她正為即將結婚的友人金智敏籌備婚紗拍攝，因想要留下美好回憶，打算拿最貴的包包去拍攝，卻突然發現價值不菲的名牌包不翼而飛，從而又察覺其他的包包也莫名消失。危急時刻，她聽從熟人建議徹夜搜尋二手交易平臺，竟真發現被盜包款正在某奢侈品中古店掛牌出售，火速報警，進而被媒體報導。



「現在回想起來仍然後怕」，朴娜勑坦言此事造成巨大心理衝擊，特別就拍攝延誤當面向曹寶兒致歉。 所幸憑藉迅速反應與多方協助，這場風波最終化險為夷。 她感慨道：「萬幸及時察覺異常，更慶幸身邊永遠有願意伸手相助的人。」



4月上旬韓媒踢爆朴娜勑家中遭竊，竊賊趁她不在家時，偷走了價值數千萬（韓幣，下同）的珠寶和包包等物品。 受此事件影響，她取消了翌日的所有行程。 而事發後的第三日案件出現戲劇性轉折，據韓媒報導，警方根據現場無外部入侵痕跡等跡象，初步研判可能為「內部人士所為」。 此消息經報導後，韓網社群瞬間湧現各種臆測，無端的假新聞四處流傳，其中最具殺傷力的謠言直指朴娜勑18年摯友張度練為幕後黑手，虛構兩人因財務糾紛策劃自導自演等荒誕情節。 歷經多日密集偵查，警方已逮捕真正嫌犯，正式還張度練清白。

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