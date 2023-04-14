《在你視線停留的地方》準備電影版重製！張義秀拍韓基燦甜喊「我無法把視線從你身上移開」

開啟K-BL（韓式BL、韓腐）第一響砲的《在你視線停留的地方》，2020年播出至今一直是許多觀眾的「初心」，韓基燦與張義秀這對演員CP搭檔也吸引許多粉絲喜愛。

今年2023年年初，韓基燦與張義秀睽違許久再次於大眾面前同框，兩人於IG發布了私下約吃飯、拍拍貼的合照，讓粉絲驚喜的紛紛敲碗：該拍《在你視線停留的地方》第2季了吧！（當時更多合照請點此前往）



雖然尚未有第2季消息，但很可能在準備電影版重製！11日韓基燦、張義秀、黃多瑟導演與《在你視線停留的地方》製作方W-STORY，都紛紛發布或轉傳他們在錄音室的畫面。韓基燦和張義秀都拍了對方錄音畫面，張義秀還用劇名開撩寫下「我無法把視線從你身上移開」。



導演轉傳直接表示「敬請期待電影版」，而從劇透的畫面可猜測是當年電影版的重製，可能是專注推出BL劇的平台Heavenly與連鎖電影院CGV推出的企劃，預計要將泰劇《千星傳說》、韓劇《經常請吃飯的理事大人》與《在你視線停留的地方》還有台劇《永遠的第一名》搬上韓國大銀幕。



雖然有網友認為這種電影版基本上「只是把每集連結起來」、可看性不足沒必要期待，但也有網友好奇主角們重新錄音是否代表會新增內容，而且對於兩人二搭更抱有期待了。

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