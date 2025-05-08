《熊孩子》睽違已久團結大會意外飄Bromance！希澈&卓在勳親到啦～！

《我家的熊孩子》睽違已久又有「團結大會」，卓在勳、金俊昊、李尚敏（原譯李常敏）、希澈、崔振赫、許卿煥與金鍾旼團聚，再次掀起爆笑！

五人又使用「美男」、「醜男」頭銜分隊，還請AI分門別類，很殘忍的……美男只有希澈、崔振赫和許卿煥，其他人都是醜男！即便卓在勳拚命反駁、金俊昊外母（岳母）維護女婿，都未能改變結果。不過，由於「視覺系諧星」吳貞泰加入，「比較不醜」的金俊昊轉往美男隊以4比4 PK。



最爆笑又勁爆的是第二個遊戲，互相推對方看誰先跌進水裡，先不管勝負，Bromance粉紅泡泡倒滿多……吳貞泰失衡撲向崔振赫，直接往人家胸膛親！金俊昊看了喊：「把臉送上去了！」吳貞泰起來時的辮子溼淋淋掛著更搞笑了，



卓在勳和希澈更過火了，你沒看錯，兩個人直接嘴對嘴親上了！現場與棚內氣氛瞬間焦土化，後製還配上「啾」的一聲！「碰到了！」「兩個人是不是親到了？」「撅嘴存做什麼？」「禁止談戀愛！」笑聲與鼓譟聲此起彼落。卓在勳裝作害羞掩嘴：「我不想和他對決……」



▼相關影片（無希澈與卓在勳親親片段，香港觀眾可至Viu收看完整節目）



想不到希澈在《熊孩子》可以獻出「男男吻」！不過說到男男吻，Super Junior粉絲E.L.F.們應該是不陌生了(?)XDD。



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