剛回歸就病倒了！FIFTY FIFTY大姐Keena休養中，四人舞台仍獲得熱烈支持

人氣女團 FIFTY FIFTY 成員 Keena 因健康問題，遺憾缺席本週回行程！四位妹妹依舊表現亮眼，舞台表演&造型好評如潮！

30日，所屬公司 ATTRAKT 透過 FIFTY FIFTY 的官方粉絲社群 Weverse 發佈了有關「Keena 行程通知」的公告。



所屬公司表示：「由衷感謝一直以來珍惜成員並給予溫暖應援的粉絲們」，並補充說：「就本週預定的行程，向粉絲們進行以下說明。」

「成員 Keena 因突如其來的健康因素，不得已無法參與本週的行程」，並表示：「對於長久等待的粉絲們傳達這樣的消息，我們感到非常遺憾與抱歉。」



接著說：「此項決定是為了讓藝人能夠健康地完成預定的回歸活動，並專注於恢復狀態的措施」，懇請「粉絲們能夠寬容理解並給予溫暖的應援」。

ATTRAKT 方面也承諾：「今後也將把藝人的健康放在最優先的位置，更加謹慎地展開活動。」



在此之前，Keena 所屬的 FIFTY FIFTY 已於 29 日發行第三張迷你專輯《Day & Night》，正式回歸。在回歸之前，也曾先行公開單曲〈Perfect Crime〉。



▼〈Pookie〉MV 公開第六天累積886萬觀看次數：



FIFTY FIFTY 將以雙主打歌曲〈Pookie〉與〈Midnight Special〉展開活動，接下來就一起欣賞四位妹妹（Chanelle Moon、Yewon、Hana、Athena）的〈Pookie〉優秀演出吧！

▼《M COUNTDOWN》：250501



▼《Music Bank》：250502



▼《Show! Music Core》：250503



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