韓國樂壇天后TAEYEON 6月載譽歸來訪港開唱

韓國天后級歌手、少女時代主唱及隊長TAEYEON即將於2025年6月7日假亞洲國際博覽館Arena舉行個人演唱會TAEYEON CONCERT - The TENSE in HONG KONG，這將是她繼上次巡演後，相隔兩年再次來港開唱。票價分為港幣$1,799、$1,499、$1,199及 $999，所有觀眾皆可獲得演唱會專屬A4文件夾乙個。成功在Weverse 登記的“S♡NE” Membership (GL) 會員可於2025年4月15日上午10時至下午3時59分經購票通(Cityline) 參與會員優先購票。公開售票將於4月16日上午10時透過購票通(Cityline) 及大麥網(Damai) 正式發售。

TAEYEON在上個月初於首爾奧林匹克公園KSPO DOME圓滿完成三場演出，為是次巡演揭開序幕。她隨後完成了海外巡演的首兩站 — 台北和馬尼拉站，並成為第一位在臺北大巨蛋開演唱會的韓國藝人，數萬張門票於開賣首日已迅速售罄，足見歌迷對TAEYEON演唱會的熱切期待與支持。適逢TAEYEON個人出道10週年，本次巡演意義非凡，自3月起在首爾啟航，橫跨9個地區包括台北、馬尼拉、雅加達、東京、澳門、新加坡及曼谷，並於6月7日在香港迎來最終場。

TAEYEON於去年11月推出迷你專輯 《Letter To Myself》，並在今次演唱會首次演唱專輯中的歌曲，以其獨特音色展現細膩的情感與多變的音樂風格，讓歌迷陶醉其中。隨著巡演的展開，其他地區的粉絲將有機會親耳聽到這些極具魅力的新作。這次香港場作為巡演的尾站，各位S♡NE絕對不容錯過，一同為這次亞洲巡演畫上完美句號！

售票詳情

TAEYEON CONCERT – The TENSE in HONG KONG

日期： 2025年6月7日（星期六）

時間： 晚上6時

地點： 亞洲國際博覽館Arena

門票： 港幣$1,799*、$1,499、$1,199及 $999元（全場座位）

*$1,799門票另設有視線受阻座位及輪椅座位。

所有觀眾皆可獲得演唱會專屬A4文件夾乙個。

成功在Weverse登記的“S♡NE” Membership (GL) 會員可於2025年4月15日（星期二）上午10時至下午3時59分在購票通(Cityline) 參與會員優先購票。

門票將於2024年4月16日（星期三）上午10時於購票通(Cityline) 及大麥網(Damai) 公開發售。

購票通(Cityline)

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息）

大麥網(Damai)

網上購票： www.damai.cn

客服熱線：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9時至晚上8時）

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