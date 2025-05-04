【韓網熱門】為了生計不得已才「下海」？網友：別侮辱努力工作的女性，這世上沒有人不是為了生計而活的

韓國首個女同戀綜《你的戀愛》才剛開播，嘉賓金里轅就捲入了出演者爭議！

金里轅涉BJ及性向疑雲而刪IG，相關事情在韓網引爆留言，有網友疑似為其護航，留言表示：「在女同志圈待久了會發現，其實為了生計而進入風俗業的情況比想像中多，也見過靠詐騙過日子的女同志情侶; 就只是...... 在韓國，女生要賺錢本來就不容易，而女生也是千奇百怪、形形色色的，這並不能成為她不是女同志的證據。」這番言論被另一網友反駁：「這世上沒有人不是為了生計而活的，我也是為了生計才工作的」，該見解又掀起另一番熱議。





생계형 아닌 사람이 어딨음 나도 생계형 직장인인데 https://t.co/nq0RjDuK1p — 고랭 (@gogolifeimma) April 29, 2025

韓國網友評論：

1. 狗屁啦，笑死，說的話也太蠢了吧，笑到每個詞都好笑，說什麼女同志圈、生計型風俗業

2. 除非你是像李在鎔（三星會長）那種人，不然大家都是生計型上班族、生計型打工族啊; 什麼叫生計型風俗業？ 四肢健全的人就說想輕鬆賺錢去賣身，居然也能這麼說ᄏᄏᄏ而且我也有女同志朋友，她們只是看耽美劇看到不爽才生氣，沒人在那邊說什麼女同志圈雲雲吧？ 大家不都乖乖在工作嗎

3. 唉... 我們國家性產業比咖啡店還普遍，這點承認吧，妓女很多才會有那麼多為她們辯護的人

4. 明明就是想輕鬆賺錢卻在那邊踩著那些努力辛苦領微薄薪水工作的女生ᄏᄏᄏ

5. 真是人生中第一次聽到這麼智障的鬼話

6. 不想辛苦工作賺個兩三百萬，就靠賣身輕鬆賺幾千，這叫生計型？ ㅋㅋㅋㅋㅋ

7. 難道我去上班只是興趣嗎？

8. 總不能說所有女同志都沒道德感吧

9. 誰會出於興趣去上班啊，笑死人了

10. 欸，難道上班是為了好玩嗎？ 這什麼狗屁言論

11. 就想輕鬆賺錢而已，別說得那麼高尚

12. 什麼生計型風俗業ᄏᄏᄏ這些連人都算不上的傢伙為什麼有人要幫他們說話

13. 我從小也很窮，但從來沒想過賣身，為什麼有人要那麼拼命幫她們說話？ 如果不是女同志，而是異性戀女人，也會這麼護著嗎？ 真的令人懷疑

14. ᄏᄏᄏᄏ真的是，除了富豪，誰不是生計型？ 我也在最艱難的時候去做物流體力工賺錢了，根本不會考慮那種事

15. 誰是為了興趣去工作，大部份人都是為了生活，這到底在講什麼鬼話

16. 真是狗屁不通...... 明明辛苦卻仍然不從事那類工作，是因為大多數人有常識。 如果只要說是「為生計」，那所有犯罪都能被原諒了嗎

17. 什麼「為生計進入風月場」...... 這簡直就是莫名其妙的合理化

18. 上班族都是為了生計吧，誰是為了興趣去上班的？ 按照這個邏輯，「為生計去搶劫」也可以理解了？

19. 我沒看那個節目，只是在網上看到這件事...... 感覺人只要狂熱迷戀某個事物，真的會變得完全失去判斷力

20. 真的是，看一個人是性少數又是女性就盲目追捧我看膩了。 不要再給那些正常生活的性少數者強加這種無禮的標籤了，拜託了

21. 薪水低還被主流職場排擠的普通女性，不都像狗一樣堅持著努力縮小薪水差距、打破玻璃天花板嗎？ 誰會去沾性剝削產業啊

22. 這世上有人是把工作當成興趣愛好的？

23. 說風月場是生計型（笑到打滾）這瘋話真是絕了

原文：https://theqoo.net/square/3716145034

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