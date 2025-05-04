閔熙珍事件一周年！NewJeans成「擋箭牌」獨自承受後果？閔熙珍失蹤引熱議

曾以一句「X崽子們，來單挑吧！」震撼K-POP業界的閔熙珍，如今沉默地迎來了「閔熙珍事件」一周年。

一年前閔熙珍以直率、毫不掩飾的態度，贏得了「女戰士」與「正義鬥士」的美名。 她代表職場人發聲，也引發了大眾對HYBE及ADOR運營問題的廣泛關注。 那時，她每一句有力的發言，都被視為「良心」與「真相」的代名詞。



然而時過境遷，自今年初以來閔熙珍幾乎銷聲匿跡，無論是公開行程還是私下消息，皆無任何蹤影。 與此同時NewJeans成員們卻在沒有任何義務的情況下主動出席法院假處分訴訟，独自面對媒體的閃光燈。 這一幕無聲地道出了事件重擔最終壓在成員們身上的事實。

回顧2024年4月，閔熙珍曾對HYBE發出挑戰。 當時大眾認為她是為了保護旗下NewJeans成員而戰的堅強「母親」。 然而事實上，HYBE當時已啟動內部稽核，並多次嘗試正式傳達法律文件，但閔熙珍未曾正面回應，審理因此延宕。此時無論是媒體還是民眾都意識到比起「一對一」直接對決，她似乎更偏好在大眾面前打輿論戰。



「我是NewJeans的麥克風，NewJeans是我的麥克風。」——閔熙珍當時的宣言，彰顯了她與團體的密不可分。 但如今，隨著涉及「挖角」疑雲的爆發，閔熙珍選擇了低調。 業界人士解讀這是為了應對日後可能引爆的法律風暴。 畢竟，一旦挖角行為被證實，不僅難以脫身，還可能面臨天價違約金與賠償責任。

目前唯一能聽到閔熙珍聲音的地方，是她針對HYBE發起的260億（韓幣，下同）股權訴訟。 曾聲稱「對錢無興趣」的她，如今在訴訟中強調：「如果我在乎錢，就不會進行內部舉報了舉報。 哪怕我什麼都不做也能賺到1000億。」



然而，當NewJeans捲入訴訟而被推上媒體前線時，她選擇了沉默; 而當涉及自身巨額財產的股權爭議時，她卻親自出面發聲。 這一反差引發了外界新的質疑。ADOR曾向閔熙珍提出「讓她保留NewJeans製作人身份，直到合約到期」的提案，但閔熙珍拒絕了。 雖然她曾說：「比起代表職位，我更在乎NewJeans的製作工作。」但如今的選擇，似乎與過往承諾有所出入。



如今，隨著事態演變，大眾開始擔憂NewJeans成員們是否正孤軍奮戰。 粉絲群「Bunnies」的一句批評格外刺耳：「說好是六個成員，結果違約金卻只算五個人的？」作為當初「為女兒們戰鬥」的母親，閔熙珍無論從道義上還是責任上，都應該站出來面對這場風暴。 但如今的她，過於安靜了。



對於閔熙珍的「潛水」，韓國theqoo論壇的網友們表示：「現在出來只會對自己不利吧」、「閔熙珍最近到底在幹嘛？ 她自己也官司纏身，倒是NewJeans要是當初乖乖待著，至少還能博取同情輿論呢」、「某個時刻開始，NewJeans已經在做所有『擋子彈』加『發言人』的工作了」、「真的，到最後只剩NewJeans了」、「早就能預見事情會變成這樣」、「那時就有人說要把她們分開處理，但根本沒人聽ᄏᄏᄏ 一提就被罵成是hybe的舔狗」、「現在得到的只是自己撒謊操作輿論的報應ᄏᄏᄏ還好好地利用了『自己親手養大的女兒們』吧」等。

參考內容：https://v.daum.net/v/20250428145410895?x_trkm=t

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞