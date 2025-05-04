【韩网热门】为了生计不得已才「下海」？网友：别侮辱努力工作的女性，这世上没有人不是为了生计而活的

韩国首个女同恋综《你的恋爱》才刚开播，嘉宾金里辕就卷入了出演者争议！

金里辕涉BJ及性向疑云而删IG，相关事情在韩网引爆留言，有网友疑似为其护航，留言表示：「在女同志圈待久了会发现，其实为了生计而进入风俗业的情况比想像中多，也见过靠诈骗过日子的女同志情侣; 就只是...... 在韩国，女生要赚钱本来就不容易，而女生也是千奇百怪、形形色色的，这并不能成为她不是女同志的证据。」这番言论被另一网友反驳：「这世上没有人不是为了生计而活的，我也是为了生计才工作的」，该见解又掀起另一番热议。





생계형 아닌 사람이 어딨음 나도 생계형 직장인인데 https://t.co/nq0RjDuK1p — 고랭 (@gogolifeimma) April 29, 2025

韩国网友评论：

1. 狗屁啦，笑死，说的话也太蠢了吧，笑到每个词都好笑，说什么女同志圈、生计型风俗业

2. 除非你是像李在熔（三星会长）那种人，不然大家都是生计型上班族、生计型打工族啊; 什么叫生计型风俗业？ 四肢健全的人就说想轻松赚钱去卖身，居然也能这么说ᄏᄏᄏ而且我也有女同志朋友，她们只是看耽美剧看到不爽才生气，没人在那边说什么女同志圈云云吧？ 大家不都乖乖在工作吗

3. 唉... 我们国家性产业比咖啡店还普遍，这点承认吧，妓女很多才会有那么多为她们辩护的人

4. 明明就是想轻松赚钱却在那边踩著那些努力辛苦领微薄薪水工作的女生ᄏᄏᄏ

5. 真是人生中第一次听到这么智障的鬼话

6. 不想辛苦工作赚个两三百万，就靠卖身轻松赚几千，这叫生计型？ ㅋㅋㅋㅋㅋ

7. 难道我去上班只是兴趣吗？

8. 总不能说所有女同志都没道德感吧

9. 谁会出於兴趣去上班啊，笑死人了

10. 唉，难道上班是为了好玩吗？ 这什么狗屁言论

11. 就想轻松赚钱而已，别说得那么高尚

12. 什么生计型风俗业ᄏᄏᄏ这些连人都算不上的家伙为什么有人要帮他们说话

13. 我从小也很穷，但从来没想过卖身，为什么有人要那么拼命帮她们说话？ 如果不是女同志，而是异性恋女人，也会这么护著吗？ 真的令人怀疑

14. ᄏᄏᄏᄏ真的是，除了富豪，谁不是生计型？ 我也在最艰难的时候去做物流体力工赚钱了，根本不会考虑那种事

15. 谁是为了兴趣去工作，大部份人都是为了生活，这到底在讲什么鬼话

16. 真是狗屁不通...... 明明辛苦却仍然不从事那类工作，是因为大多数人有常识。 如果只要说是「为生计」，那所有犯罪都能被原谅了吗

17. 什么「为生计进入风月场」...... 这简直就是莫名其妙的合理化

18. 上班族都是为了生计吧，谁是为了兴趣去上班的？ 按照这个逻辑，「为生计去抢劫」也可以理解了？

19. 我没看那个节目，只是在网上看到这件事...... 感觉人只要狂热迷恋某个事物，真的会变得完全失去判断力

20. 真的是，看一个人是性少数又是女性就盲目追捧我看腻了。 不要再给那些正常生活的性少数者强加这种无礼的标签了，拜托了

21. 薪水低还被主流职场排挤的普通女性，不都像狗一样坚持著努力缩小薪水差距、打破玻璃天花板吗？ 谁会去沾性剥削产业啊

22. 这世上有人是把工作当成兴趣爱好的？

23. 说风月场是生计型（笑到打滚）这疯话真是绝了

原文：https://theqoo.net/square/3716145034

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