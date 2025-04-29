韓國首個女同戀綜《你的戀愛》才剛開播！出演者就捲入爭議：BJ活動＋異性戀者，製作組回應了！

韓國首個女同戀綜《你的戀愛》才剛開播，就捲入了出演者爭議！

Wavve 原創綜藝《你的戀愛》（ToGetHer）是以純女性為主角的戀愛綜藝，8位女出演者入住「ToGetHer之家」，在同個屋簷下，展開為期一週的同居，透過各種任務建立感情，互相交流瞭解確認心意，還有用來傳遞心聲的「心動紙條箱」，製造瞹昩浪漫的配對。



這是韓國首個女性專屬戀愛實境節目，上線後在各網路社區引起熱烈反響，還在 X（推特）獲得實時趨勢第一位。特別是出演者們出色的外貌，也受到觀眾們極大關注。



其中出演者金里轅以直率的魅力吸引觀眾們視線，但是相關影片公開後，出現她過去做過不恰當 BJ（Broadcast Jockey，直播節目的主播）的活動。不僅如此，還出現金里轅是異性戀者的疑惑，出演節目的真實性也受到懷疑。隨著爭議逐漸擴大，金里轅刪除了自己 IG 的所有貼文。對於相關爭議，製作組則謹慎回應：「正在確認中！」



這也在 the qoo 引發熱烈討論，韓網友：「哇～是出於什麼想法出來的呢」、「以爲不會被發現嗎…」、「製作組要重新剪輯了」、「是因爲覺得過去沒有問題才出來的嗎？還是因爲不知道會被發現才出來的？好神奇啊！本人不可能跟製作組說的」、「製作組和其他出演者被拉屎了」、「因爲好奇所以搜索了一下！呃 不要看」、「其他出演者們有什麼罪過，就憑這樣的一個孩子被潑了水」、「節目份量也很多，完蛋了」、「爲什麼要裝作是Les」、「在男人面前那樣，還說什麼禮節...」等等。

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