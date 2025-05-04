周元原來是富三代！家族中餐廳驚曝：連前總統都是常客

日前播出的ENA綜藝《崔化精金浩英的好想見到你》中，演員周元以「大胃王世家繼承人」之姿登場驚喜，不僅公開隱藏數十年的家族愛店，更揭露祖父竟是韓國餐飲界傳奇人物——其經營的中餐廳曾吸引歷任總統與政要專程造訪，奢華背景令全場驚呼連連！

出身餐飲名門的周元，首度在節目中推薦連海外粉絲都狂推的家族級美味。 他透露該店以「21道小菜盛宴」聞名，擺滿整桌的澎湃料理讓主持人崔化精直呼：「這是我吃過最驚豔的餐廳！」更幽默自曝與周元的特殊緣分：「當初知道他是那間名店孫子時，內心OS根本是『原來周元是含金湯匙長大的貴公子』！」周元則笑憶童年趣事：「 小時候常賴在櫃檯求爺爺做中餐，長大後才從姐姐口中驚覺，原來我家當年是總統級別的名店啊。」



節目中，周元與崔化精展現超越血緣的深厚情誼。 兩人因合作電視劇《盜賊：七個朝鮮通寶》結緣，周元更爆料母親是崔化精YouTube頻道「Candy」的鐵粉，常照著影片推薦購入生活神器，逗得崔化精當場送上驚喜禮物給「元媽」。 而提及家族驚人食量，周元自豪宣稱「我們家絕對是大胃王血統」，崔化精加碼揭露其祖父為「韓國餐飲界第一代開拓者」，連前總統都曾是座上賓。



周元也首度公開與BIGBANG的幕後故事，回憶擔任「白骨部隊」教官時訓練G-Dragon的趣事：「他原本走路超有嘻哈swag，後來硬是被練成標準軍姿『刀角』！」此外，他分享以「弘濟洞火災」為靈感的新片《烈火救援》（《消防官》）拍攝秘辛，為呈現消防員的真摯情感，堅持在真實火場中演出，甚至拒絕替身，敬業精神令人動容。



談及演藝生涯轉折點，周元重提憑《龍八夷》奪演技大賞的過往。 他坦言當時因瘋狂行程瀕臨崩潰，但想起奶奶生前叮囑「要拍出讓我驕傲的作品」，咬牙撐到最後。 節目尾聲更感性告白：「得獎時說『奶奶是我的監視員』，如今她雖不在了，這份心意永遠不變。」

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