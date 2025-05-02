不只有朴志訓&李濬榮！「Netflix新兒子」裴奈拏：從《D.P：逃兵追緝令2》到《弱美男英雄Class 2》展現超強存在感
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不只有朴志訓&李濬榮！「Netflix新兒子」裴奈拏：從《D.P：逃兵追緝令2》到《弱美男英雄Class 2》展現超強存在感

韓劇   2025年5月2日   星期五08:41   Mico  

（封面圖源：Netflix《弱美男英雄Class 2》劇照、IG@narajangvvv）

Netflix 熱播韓劇《弱美男英雄Class 2》中飾演不良少年聯盟的領袖「那白真」的演員「裴奈拏」以多樣的魅力，成功在全球觀眾心中留下強烈印象。

於4月25日公開的Netflix校園動作原創韓劇《弱美男英雄Class 2》講述了模範生連始垠（朴志訓 飾）為了朋友挺身對抗暴力，卻最終無法守護對方的創傷之後，轉學至銀章高中，因為再也無法承受失去朋友的痛苦，選擇迎戰更殘酷團體所展開的悲壯求生記與燦爛成長的故事。
（圖源：Netflix《弱美男英雄Class 2》海報）

裴奈拏在劇中飾演「那白真」，白天是認真念書的模範生，實則是掌控不良學生聯合組織的領袖，一個擁有強烈反差魅力的角色。他以乾淨俐落的動作戲登場，初登場便留下深刻印象；即使一句台詞也沒有，光靠犀利的眼神便展現壓倒性的氣場，強化了劇情張力。
（圖源：Netflix《弱美男英雄Class 2》劇照）


此外，他與朴厚敏（厲雲 飾）之間自過去延續至今的意外關係，也令全球觀眾感到唏噓。
（圖源：IG@narajangvvv）

另一方面，裴奈拏自2013年透過音樂劇《Promise》出道，累積豐富的舞台表演經驗，並透過Netflix熱門韓劇《D.P：逃兵追緝令2》向大眾打下鮮明的第一印象。戲裡飾演逃兵男張誠旻，藝名妮娜，因屬於性少數群體在軍隊中遭受欺負而逃營五年，他悲慘的故事也讓許多人動容。近期，他還加入將於5月12日首播的Genie TV全新韓劇《你的味道》，向大眾展現自己更多不同的面貌，不停歇的在演藝圈活躍著。
（圖源：Netflix《D.P：逃兵追緝令2》播出截圖）

完美詮釋魅力反派「那白真」的裴奈拏出演的《弱美男英雄Class 2》目前已於Netflix平台上全8集上線。
（圖源：Netflix《弱美男英雄Class 2》劇照）

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