不只有朴志训&李浚荣！「Netflix新儿子」裴奈拏：从《D.P：逃兵追缉令2》到《弱美男英雄Class 2》展现超强存在感

Netflix 热播韩剧《弱美男英雄Class 2》中饰演不良少年联盟的领袖「那白真」的演员「裴奈拏」以多样的魅力，成功在全球观众心中留下强烈印象。

於4月25日公开的Netflix校园动作原创韩剧《弱美男英雄Class 2》讲述了模范生连始垠（朴志训 饰）为了朋友挺身对抗暴力，却最终无法守护对方的创伤之后，转学至银章高中，因为再也无法承受失去朋友的痛苦，选择迎战更残酷团体所展开的悲壮求生记与灿烂成长的故事。



裴奈拏在剧中饰演「那白真」，白天是认真念书的模范生，实则是掌控不良学生联合组织的领袖，一个拥有强烈反差魅力的角色。他以干净俐落的动作戏登场，初登场便留下深刻印象；即使一句台词也没有，光靠犀利的眼神便展现压倒性的气场，强化了剧情张力。



此外，他与朴厚敏（厉云 饰）之间自过去延续至今的意外关系，也令全球观众感到唏嘘。



另一方面，裴奈拏自2013年透过音乐剧《Promise》出道，累积丰富的舞台表演经验，并透过Netflix热门韩剧《D.P：逃兵追缉令2》向大众打下鲜明的第一印象。戏里饰演逃兵男张诚旻，艺名妮娜，因属於性少数群体在军队中遭受欺负而逃营五年，他悲惨的故事也让许多人动容。近期，他还加入将於5月12日首播的Genie TV全新韩剧《你的味道》，向大众展现自己更多不同的面貌，不停歇的在演艺圈活跃著。



完美诠释魅力反派「那白真」的裴奈拏出演的《弱美男英雄Class 2》目前已於Netflix平台上全8集上线。



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