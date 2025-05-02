母愛爆棚！Jennie媽台下「護女神舉動」：舞台女王也是媽媽的寶貝

BLACKPINK成員Jennie日前完成為期兩週的「Coachella音樂」演出，一段後台母女互動的30秒影片在YouTube Shorts瘋傳，溫馨畫面讓全球粉絲直呼：「她永遠是媽媽的寶貝！」

剛結束演出的Jennie髮絲凌亂走場外，等候多時的Jennie母親瞬間啟動「媽媽雷達」，即刻上前迎住女兒，先是伸手摟住女兒的腰，隨後又擔心Jennie的舞台裝過短，會在走動時移位，被粉絲拍到走光畫面，於是用漁夫帽精準遮擋女兒的臀部。 全程保持專業微笑的Jennie此時終於卸下巨星光環，像個撒嬌的小女孩任憑媽媽摟著前行，畫面定格成今春最動人的時尚母子「畫報」。 粉絲們看到這一幕後紛紛留言「Jennie媽媽人真好」、「果然是世上只有媽媽好」，為這份母愛熱烈點讚。



事實上Jennie和媽媽的感情一直很親密，Coachella演出舞台上Jennie曾動情高喊「媽媽我愛你」，展現了感人至深的母女情誼。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞