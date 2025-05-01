《换乘恋爱2》心动男「郑贤奎」出演《魔鬼的计谋2》分享参赛感想：这一季保护弱者的局面更困难了

出演 Netflix 原创韩国心理战游戏综艺《魔鬼的计谋：死亡之室》第二季的郑贤奎，分享了结束第2季拍摄的感想。

《魔鬼的计谋：死亡之室》4月29日在首尔麻浦区某饭店举行制作发表会。现场出席的第二季参赛者有 Super Junior 圭贤、《换乘恋爱2》郑贤奎、李世乭、姜智英、尹邵熙、7high、李承贤、崔贤俊、Chuu（金智雨）、金河琳、朴尚妍、孙恩幼、Tinno 等各领域的玩家，一同畅谈节目相关内容。参赛者贾斯汀・H・闵因在美国拍摄未能出席，并由朴京林担任活动主持人。



【多图】《魔鬼的计谋2》举行制作发布会！Super Junior圭贤、《换乘恋爱2》郑贤奎、Chuu、尹邵熙等参赛者出席！



《魔鬼的计谋：死亡之室》是一档集结各行各业玩家，共同进行为期7天密集合宿，争夺「最强头脑」头衔的脑力生存游戏。



当天郑贤奎表示：「看第一季的时候，我心想『如果是我去参加，应该会表现不错吧』。实际拍摄后，也让我发现自己没察觉的一面，是个让我成长的经历。」



他补充说：「看第一季的时候，我无法理解为什么要去保护弱者，那时觉得不合理。但当真的面临每天淘汰一人的情况后，就会觉得整个氛围其实是相当残酷的，也渐渐体会到保护弱者的局面是多么困难。」

另外，《魔鬼的计谋：死亡之室》将於5月6日率先公开第1至4集，第2周公开第5至9集，第3周则释出第10至12集。



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