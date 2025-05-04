SEVENTEEN溫暖大嗓門主唱DK為熱播韓劇《機智住院醫生生活》演唱OST〈It's You〉MV全公開！

人氣男團 SEVENTEEN 的主唱成員 DK 為 tvN 韓劇《機智住院醫生生活》獻唱 OST 主題曲，昨晚一公開便引來熱烈好評。

這首〈It's You〉（是你啊）是一首表達對所愛之人真摯情感與充滿希望未來藍圖的抒情歌。淡淡哀愁的旋律加上 DK 深具感染力的嗓音，傳遞出深刻的餘韻。



此曲首次在《機住醫》第 2 集結尾登場，背景為經歷了辛苦一天的吳怡瑛（高允貞 飾）與深情凝視她的具道圓（鄭準元 飾）之間的場景。透過 DK 特有的清亮且富有深度的嗓音，細膩詮釋了道圓對怡瑛的支持之情，提升了觀眾對劇情的投入感。



身為 SEVENTEEN 主唱的 DK，曾參與 tvN《二十五，二十一》OST〈Go!〉、JTBC《歡迎來到三達里》OST〈短髮〉，以及和同隊成員 WOOZI、勝寛一同演唱的 tvN《機智醫生生活2》OST〈是否依然美麗〉等多首原聲帶作品。此外，DK 所屬的特別小分隊BSS夫碩順也曾以 tvN《淚之女王》OST〈總是令我微笑〉（The Reasons of My Smiles），在去年的「第 19 屆首爾國際電視節」中獲得 K-Drama OST 獎項。



另外，SEVENTEEN 將於 5 月 26 日迎來出道十週年，並發行第 5 張正規專輯《HAPPY BURSTDAY》。專輯名稱結合了象徵生日的「Birthday」，與有爆發、噴發、開始之意的英文單字「Burst」，展現出成員們以嶄新 SEVENTEEN 之姿再出發的決心。

▼ SEVENTEEN 第 5 張正規專輯《HAPPY BURSTDAY》回歸概念預告：DARE OR DEATH



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