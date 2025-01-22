[好片推薦]完美秘書變身消防員！《烈火救援》周元、李浚赫展現消防員出生入死的使命感「多救一個人也好」！

[有雷] 電影《烈火救援》由周元、郭到元、李浚赫、劉宰明與吳大煥等演技派演員們共同演出，劇情呈現打火弟兄們總在警報響起時最快衝往現場，不管火災現場多危險，他們的信念只有「再多救一個人」而最後撤離現場。

《烈火救援》劇情描述大學體保生周元加入西部消防署，在報到不久後就跟著大家出任務，沒想到他在此次任務中失去了熟識的消防員哥哥，讓他萌生退意。休息數月後再度歸隊，但仍然難以理解救援現場與書本理論上的差異。在班長郭到元帶領的一次重要救援活動中，讓他更理解所有消防員的心情而有所成長。



電影中所呈現的火場相當逼真，導演也曾透露這部作品是以真火拍攝，事前也做了很多準備，片中飾演菜鳥新進隊員的周元，也曾透露拍攝火災場面時，因為是真的大火，所以產生了許多濃煙，現場也真的光線暗到看不見前方，周元表示：「消防衣很厚重、鞋子也像軍靴一樣，因此加上空氣瓶的重量就超過20公斤了，所以穿戴也很花時間。起初要休息時還會脫下裝備，後來覺得很麻煩，連休息時也都一直穿戴著完整裝備等上戲。」



片中也描述了消防員以及家人們的心境，在漆黑的火場內，除了留意自己的氧氣瓶是否發出警報以外，還得努力尋找倖存者，帶著厚重裝備在火場內與隊員們溝通都相當困難，還可能面臨到底要救同仁，還是救倖存者的艱難選擇。外場的指揮官則是拼命呼喊弟兄們撤出火場，在火場中的消防員卻只想再多救出一個人，電影中也真實呈現這緊張危急的氣氛。身為消防隊員的家人，更是在每次警報響起時，也跟著繃緊神經，提心吊膽，只求他們平安歸來。



《烈火救援》改編自2001年的弘濟洞火災，這是永久翻轉韓國消防法的一場災難。在嚴重起火的老舊建築物中，消防員們在凌晨抵達現場，在惡劣環境中消防員仍努力救火。片中也提到消防員的裝備如防火衣以及手套，都因預算不足而相當簡陋，在狹窄的巷弄內，也時常因為雙側停車而造成消防車無法駛入，增加救火難度。消防員們只希望能夠好好救人，不希望再受到環境與法規上的限制。



而近期人氣電視作品《我的完美秘書》中讓女性觀眾們都相當喜愛的秘書李浚赫，也是本次消防隊的一員，也是門面擔當。在本作中李浚赫更不用替身，親自演出身體著火的場面，雖然他說小時候曾被火燒傷，這次也克服了創傷親身上陣，雖然做好了安全措施，但不免還是有些害怕。《烈火救援》由真實事件改編，傳達真實的感動，將於1月29日在台上映。



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