「清純代言人」文彩元出擊《SNL KOREA 7》，擔任MC！網友：期待她顛覆既往形象

韓國知名演員文彩元近日確認加盟Coupang Play王牌喜劇節目《SNL Korea》第七季，將作為第六期主持人登場。 這是她出道17年來首次挑戰即興喜劇舞台，消息一出立刻引發觀眾熱議，大眾期待這位以細膩演技著稱的女演員如何顛覆形象，展現令人耳目一新的幽默魅力。

自2007年憑藉《奔跑吧，鯡魚》初登螢幕，文彩元始終以「演技變色龍」著稱。 她既能駕馭《公主的男人》、《惡之花》中扣人心弦的悲情戲碼，也能在《Good Doctor》展現溫暖治癒力，更憑《法錢》展現精英法務官陸軍少校。 其主演電影《弓箭之戰》不僅創下748萬觀影人次，更橫掃大鍾獎、青龍獎雙料新人獎。



面對外界好奇，文彩元坦言：「我很喜歡透過不同類型和作品與大家見面，這次能藉由《SNL Korea》挑戰全新領域，感到非常開心。 喜劇是一個非常難以表達的類型，我會用細膩的情感和全新的面貌來展現屬於我自己的幽默感。」

《SNL Korea》引爆週末檔作為韓國最長壽的諷刺喜劇節目，憑藉辛辣的社會議題解構與明星反差形象塑造，始終穩居流媒體話題榜前列。 由文彩元出演的節目將於5月10日公開。

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