「清纯代言人」文彩元出击《SNL KOREA 7》，担任MC！网友：期待她颠覆既往形象

韩国知名演员文彩元近日确认加盟Coupang Play王牌喜剧节目《SNL Korea》第七季，将作为第六期主持人登场。 这是她出道17年来首次挑战即兴喜剧舞台，消息一出立刻引发观众热议，大众期待这位以细腻演技著称的女演员如何颠覆形象，展现令人耳目一新的幽默魅力。

自2007年凭藉《奔跑吧，鲱鱼》初登萤幕，文彩元始终以「演技变色龙」著称。 她既能驾驭《公主的男人》、《恶之花》中扣人心弦的悲情戏码，也能在《Good Doctor》展现温暖治愈力，更凭《法钱》展现精英法务官陆军少校。 其主演电影《弓箭之战》不仅创下748万观影人次，更横扫大钟奖、青龙奖双料新人奖。



面对外界好奇，文彩元坦言：「我很喜欢透过不同类型和作品与大家见面，这次能藉由《SNL Korea》挑战全新领域，感到非常开心。 喜剧是一个非常难以表达的类型，我会用细腻的情感和全新的面貌来展现属於我自己的幽默感。」

《SNL Korea》引爆周末档作为韩国最长寿的讽刺喜剧节目，凭藉辛辣的社会议题解构与明星反差形象塑造，始终稳居流媒体话题榜前列。 由文彩元出演的节目将於5月10日公开。

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