ILLIT 6月重磅回歸！同時開啟首場粉絲會

女團ILLIT將於今年6月攜全新專輯回歸，本次專輯將是繼去年10月發行的第二張迷你專輯《I'LL LIKE YOU》之後，時隔約8個月推出的新作品。 目前成員們全力投入新專輯的製作中。

ILLIT自出道以來，以獨特俏皮的風格與中毒性的旋律迅速獲得人氣，穩坐「五代女團頂流」寶座。 其出道主打歌《Magnetic》破天荒同時打入美國 Billboard Hot 100 與英國 Official Singles Chart Top 100，創下 K-pop 出道曲史上首次進軍雙榜的紀錄。

在短時間內，ILLIT席捲各大「全球新人獎」，並透過TikTok等短影音平台引領潮流、擴展粉絲群。 特別是在日本等海外市場也收穫亮眼成績。 今年2月發表的日本電影《只看臉是不會喜歡你的》的主題曲《Almond Chocolate》，甚至在日本主要音樂榜單上引發逆行熱潮。



ILLIT以「五代女團一姐」之姿聲勢正旺，這次的新專輯也預告了她們更強烈的存在感。 自出道以來備受矚目的繽紛魅力與音樂風格，這次又會如何升級展現，令人期待。

另外，ILLIT將於6月7日至8日，在首爾松坡區奧林匹克公園的奧林匹克大廳舉辦首場粉絲演唱會「2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL」，與粉絲見面。 隨後在8月和9月也將於日本橫濱與大阪舉辦公演，展開全球活動。

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