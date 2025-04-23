溫流相隔10個月再次襲澳 大嗌「我愛你哋」冧粉絲

韓國人氣男團SHINee隊長溫流（ONEW）20號於澳門百老匯™（百老匯舞台）舉行D-SHOW主辦的「2025 ONEW THE LIVE : CONNECTION IN MACAU」，身為隊內主唱的他在此次個人演唱會大展其紮實唱功，為澳門JJINGGU（粉絲暱稱）演唱超過20首歌曲，還向幸運粉絲送出紙飛機和花束。

溫流首先穿著卡其色西裝背心配以白色裇衫隆重登場，演唱《Focus》為演唱會揭開序幕，然後繼續一連唱出3首療癒系歌曲《Shape of My Heart》《동네Under The Starlight》和《O (Circle)》。緊接他以普通話作問候，表示繼去年6月來澳辦見面會後相隔10個月再次來與澳門粉絲見面，感到期待且激動。期間他發現全埸舉起花形應援牌，隨即接過粉絲遞上的紙牌並把應援標語讀出，之後不禁甜笑起來！他亦親解這次演唱會的主題，「ONEW THE LIVE」 顧名思義現場演出會根據不同風格轉，呈現出不同舞台，副標題「CONNECTION」則承載著想和大家連接在一起的願望。

接著溫流再一口氣演唱6首歌曲，包括《DICE》《매력beat drum》《월화수목금토일All Day》等，每當他將咪高峰遞向觀眾席時，JJINGGU都會立刻接住和唱或大喊應援口號，氣氛高漲；當唱到《소년Boy》溫流還為粉絲送上窩心驚喜－提著籃子向台下發放紙飛機，惹來粉絲們瘋狂舉高手搶接，迎來演唱會第一個高潮！

其後溫流換上黑色銀光閃閃的型格西裝深情演繹一系列抒情歌《보통의 밤Always》《사랑이었을까Illusion》《밤과 별의 노래Starry Light》，為呼應歌名《밤과 별의 노래Starry Light》，全場JJINGGU搖動着金黃色的星星燈一同大合唱，令溫流感動大讚粉絲如星星般閃耀。他又寄語大家倘若在人生路上遇到傷心的事情，就多點回想起今天大合唱的瞬間、多跟朋友聊天，難過時刻總會過去的，並以廣東話「我愛你哋」向JJINGGU表白。

此次演唱會溫流還表演了首支個人英文單曲《MAD》，由於歌曲在4月21日才正式推出，溫流對於大家已經會一起唱感到驚訝，遂帶領大家再大合唱一次，更高呼跟大家的互動最好玩有趣。提及澳門是這次亞巡尾站，溫流亦即場開始了「問卷調查」，詢問粉絲下次巡唱的心水地點，台下紛紛大叫各個地方名字，溫流均一一點頭，與大家約定會以任何形式再見面，又表示會用心準備幾日後便開始的美洲巡演，日後想跟JJINGGU展示更多不同樣貌，請大家繼續跟隨自己、多多期待。

除了溫暖抒情歌，溫流亦帶來連串節拍強勢的勁歌《마에스트로MAESTRO》《만세Yay》《Winner》，粉絲一時舉高手大叫一時齊齊拍手合唱，全場嗨爆！到了Encore部分，在JJINGGU不停高呼「李珍基 （溫流本名）我愛你」下，溫流再次登場唱出《Hola!》，更突擊走到台下巡場一周親近粉絲，令會場充滿驚喜的尖叫聲！到了《Conversation》，全場不斷揮動着湖水綠鑽石手燈又唱又跳，粉絲的熱情投入令溫流唱畢立刻誇獎大家，更徇眾要求臨時與樂隊破天荒重唱一次，為澳門站送上獨家尾場福利！

演唱會尾聲的全場大合照環節發生了有趣的小插曲，當溫流舉起手幅比心拍照後，不小心瞄到手幅裏寫着剛才粉絲們等候Encore時合唱的《In Your Eyes》歌詞，他隨即認證當時在後台聽得很清楚大家的歌聲，於是帶領粉絲一起再清唱一次。他又講起開場提到的演唱會主題「CONNECTION」，有感和大家好好連接在一起了，相信互相連接幸福就會無盡頭 ，會更努力讓大家成為更幸福的人。以廣東話「好快再見啦，我愛你哋！」作結語後，溫流唱出最後一首歌《Promise you》，寵粉的溫流再次提着籃子向粉絲送上薰衣草花束，並鞠躬比心退場，結尾會場螢幕更打出溫流特別手寫「期待我們再次見面的日子吧」的中文字，演唱會在一片既浪漫幸福又不捨的氛圍下結束。

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