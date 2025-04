溫流相隔10個月再次襲澳 大嗌「我愛你哋」冧粉絲

韓國人氣男團SHINee隊長溫流(ONEW)20號於澳門百老匯™(百老匯舞台)舉行D-SHOW主辦的「2025 ONEW THE LIVE : CONNECTION IN MACAU」,身為隊內主唱的他在此次個人演唱會大展其紮實唱功,為澳門JJINGGU(粉絲暱稱)演唱超過20首歌曲,還向幸運粉絲送出紙飛機和花束。

溫流首先穿著卡其色西裝背心配以白色裇衫隆重登場,演唱《Focus》為演唱會揭開序幕,然後繼續一連唱出3首療癒系歌曲《Shape of My Heart》《동네Under The Starlight》和《O (Circle)》。緊接他以普通話作問候,表示繼去年6月來澳辦見面會後相隔10個月再次來與澳門粉絲見面,感到期待且激動。期間他發現全埸舉起花形應援牌,隨即接過粉絲遞上的紙牌並把應援標語讀出,之後不禁甜笑起來!他亦親解這次演唱會的主題,「ONEW THE LIVE」 顧名思義現場演出會根據不同風格轉,呈現出不同舞台,副標題「CONNECTION」則承載著想和大家連接在一起的願望。

接著溫流再一口氣演唱6首歌曲,包括《DICE》《매력beat drum》《월화수목금토일All Day》等,每當他將咪高峰遞向觀眾席時,JJINGGU都會立刻接住和唱或大喊應援口號,氣氛高漲;當唱到《소년Boy》溫流還為粉絲送上窩心驚喜-提著籃子向台下發放紙飛機,惹來粉絲們瘋狂舉高手搶接,迎來演唱會第一個高潮!

其後溫流換上黑色銀光閃閃的型格西裝深情演繹一系列抒情歌《보통의 밤Always》《사랑이었을까Illusion》《밤과 별의 노래Starry Light》,為呼應歌名《밤과 별의 노래Starry Light》,全場JJINGGU搖動着金黃色的星星燈一同大合唱,令溫流感動大讚粉絲如星星般閃耀。他又寄語大家倘若在人生路上遇到傷心的事情,就多點回想起今天大合唱的瞬間、多跟朋友聊天,難過時刻總會過去的,並以廣東話「我愛你哋」向JJINGGU表白。

此次演唱會溫流還表演了首支個人英文單曲《MAD》,由於歌曲在4月21日才正式推出,溫流對於大家已經會一起唱感到驚訝,遂帶領大家再大合唱一次,更高呼跟大家的互動最好玩有趣。提及澳門是這次亞巡尾站,溫流亦即場開始了「問卷調查」,詢問粉絲下次巡唱的心水地點,台下紛紛大叫各個地方名字,溫流均一一點頭,與大家約定會以任何形式再見面,又表示會用心準備幾日後便開始的美洲巡演,日後想跟JJINGGU展示更多不同樣貌,請大家繼續跟隨自己、多多期待。

除了溫暖抒情歌,溫流亦帶來連串節拍強勢的勁歌《마에스트로MAESTRO》《만세Yay》《Winner》,粉絲一時舉高手大叫一時齊齊拍手合唱,全場嗨爆!到了Encore部分,在JJINGGU不停高呼「李珍基 (溫流本名)我愛你」下,溫流再次登場唱出《Hola!》,更突擊走到台下巡場一周親近粉絲,令會場充滿驚喜的尖叫聲!到了《Conversation》,全場不斷揮動着湖水綠鑽石手燈又唱又跳,粉絲的熱情投入令溫流唱畢立刻誇獎大家,更徇眾要求臨時與樂隊破天荒重唱一次,為澳門站送上獨家尾場福利!

演唱會尾聲的全場大合照環節發生了有趣的小插曲,當溫流舉起手幅比心拍照後,不小心瞄到手幅裏寫着剛才粉絲們等候Encore時合唱的《In Your Eyes》歌詞,他隨即認證當時在後台聽得很清楚大家的歌聲,於是帶領粉絲一起再清唱一次。他又講起開場提到的演唱會主題「CONNECTION」,有感和大家好好連接在一起了,相信互相連接幸福就會無盡頭 ,會更努力讓大家成為更幸福的人。以廣東話「好快再見啦,我愛你哋!」作結語後,溫流唱出最後一首歌《Promise you》,寵粉的溫流再次提着籃子向粉絲送上薰衣草花束,並鞠躬比心退場,結尾會場螢幕更打出溫流特別手寫「期待我們再次見面的日子吧」的中文字,演唱會在一片既浪漫幸福又不捨的氛圍下結束。

