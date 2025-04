温流相隔10个月再次袭澳 大嗌「我爱你哋」冧粉丝

韩国人气男团SHINee队长温流(ONEW)20号於澳门百老汇™(百老汇舞台)举行D-SHOW主办的「2025 ONEW THE LIVE : CONNECTION IN MACAU」,身为队内主唱的他在此次个人演唱会大展其扎实唱功,为澳门JJINGGU(粉丝昵称)演唱超过20首歌曲,还向幸运粉丝送出纸飞机和花束。

温流首先穿著卡其色西装背心配以白色裇衫隆重登场,演唱《Focus》为演唱会揭开序幕,然后继续一连唱出3首疗愈系歌曲《Shape of My Heart》《동네Under The Starlight》和《O (Circle)》。紧接他以普通话作问候,表示继去年6月来澳办见面会后相隔10个月再次来与澳门粉丝见面,感到期待且激动。期间他发现全埸举起花形应援牌,随即接过粉丝递上的纸牌并把应援标语读出,之后不禁甜笑起来!他亦亲解这次演唱会的主题,「ONEW THE LIVE」 顾名思义现场演出会根据不同风格转,呈现出不同舞台,副标题「CONNECTION」则承载著想和大家连接在一起的愿望。

接著温流再一口气演唱6首歌曲,包括《DICE》《매력beat drum》《월화수목금토일All Day》等,每当他将咪高峰递向观众席时,JJINGGU都会立刻接住和唱或大喊应援口号,气氛高涨;当唱到《소년Boy》温流还为粉丝送上窝心惊喜-提著篮子向台下发放纸飞机,惹来粉丝们疯狂举高手抢接,迎来演唱会第一个高潮!

其后温流换上黑色银光闪闪的型格西装深情演绎一系列抒情歌《보통의 밤Always》《사랑이었을까Illusion》《밤과 별의 노래Starry Light》,为呼应歌名《밤과 별의 노래Starry Light》,全场JJINGGU摇动着金黄色的星星灯一同大合唱,令温流感动大赞粉丝如星星般闪耀。他又寄语大家倘若在人生路上遇到伤心的事情,就多点回想起今天大合唱的瞬间、多跟朋友聊天,难过时刻总会过去的,并以广东话「我爱你哋」向JJINGGU表白。

此次演唱会温流还表演了首支个人英文单曲《MAD》,由於歌曲在4月21日才正式推出,温流对於大家已经会一起唱感到惊讶,遂带领大家再大合唱一次,更高呼跟大家的互动最好玩有趣。提及澳门是这次亚巡尾站,温流亦即场开始了「问卷调查」,询问粉丝下次巡唱的心水地点,台下纷纷大叫各个地方名字,温流均一一点头,与大家约定会以任何形式再见面,又表示会用心准备几日后便开始的美洲巡演,日后想跟JJINGGU展示更多不同样貌,请大家继续跟随自己、多多期待。

除了温暖抒情歌,温流亦带来连串节拍强势的劲歌《마에스트로MAESTRO》《만세Yay》《Winner》,粉丝一时举高手大叫一时齐齐拍手合唱,全场嗨爆!到了Encore部分,在JJINGGU不停高呼「李珍基 (温流本名)我爱你」下,温流再次登场唱出《Hola!》,更突击走到台下巡场一周亲近粉丝,令会场充满惊喜的尖叫声!到了《Conversation》,全场不断挥动着湖水绿钻石手灯又唱又跳,粉丝的热情投入令温流唱毕立刻夸奖大家,更徇众要求临时与乐队破天荒重唱一次,为澳门站送上独家尾场福利!

演唱会尾声的全场大合照环节发生了有趣的小插曲,当温流举起手幅比心拍照后,不小心瞄到手幅里写着刚才粉丝们等候Encore时合唱的《In Your Eyes》歌词,他随即认证当时在后台听得很清楚大家的歌声,於是带领粉丝一起再清唱一次。他又讲起开场提到的演唱会主题「CONNECTION」,有感和大家好好连接在一起了,相信互相连接幸福就会无尽头 ,会更努力让大家成为更幸福的人。以广东话「好快再见啦,我爱你哋!」作结语后,温流唱出最后一首歌《Promise you》,宠粉的温流再次提着篮子向粉丝送上薰衣草花束,并鞠躬比心退场,结尾会场萤幕更打出温流特别手写「期待我们再次见面的日子吧」的中文字,演唱会在一片既浪漫幸福又不舍的氛围下结束。

